Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Шутки кончились
Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

В Минске следователи возбудили уголовное дело по факту создания преступной организации, речь — о четырех анархистах

Шутки кончились

Финансирование белорусской ячейки велось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими группами, к примеру, такими как «Анархический черный крест». Подробности нам рассказал начальник УСК по Минску Сергей Паско:

— Мы расследуем уголовное дело о массовых беспорядках, произошедших в Минске в прошлом году. Установлены дополнительные факты противоправной деятельности отдельной группы лиц. В связи с этим материалы были выделены в отдельное производство, возбуждено уголовное дело за создание преступной организации и участие в ней.

Задержанные входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное действие – Беларусь»). По данным МВД, участники этой ячейки забрасывали «коктейлями Молотова» здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010-м, оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017-го женщина публиковала в сети призывы к насилию в отношении представителей власти.

Со слов Сергея Паско, неустановленная группа граждан еще в 2005‑м взяла под крыло ряд организованных группировок (они были созданы в Беларуси и других странах), в том числе анархистского движения. Четко распределялись сферы влияния и территории, разрабатывался план защиты и поддержки преступной деятельности, определялись подчиненность участников и функции. То есть появилась серьезная экстремистская группировка, которая планировала действовать жестко и системно. 

Терроризм, насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Беларуси, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, организация массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, распространение экстремистских материалов... Это ключевые направления «работы» преступников.

Следствию удалось получить неопровержимые доказательства о причастности к этой группировке четырех граждан — участников массовых беспорядков, которые прошли в Минске в 2020 году. Двое из фигурантов — 30-летний мужчина и 26-летняя женщина — являлись администраторами различных ресурсов в интернете и телеграм-каналов анархистской направленности, признанных в нашей стране экстремистскими, а 20-летний и 24-летний деятели — их активными участниками. 
Сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации.
 Кстати, гражданин, которому 30 лет, отличился еще в 2010-м. Был судим за то, что забросил «коктейль Молотова» на территорию посольства России в Беларуси. После жил в Украине, в 2019 году депортирован как представляющий угрозу нацбезопасности. В соседней стране, оказалось, тоже участвовал в акциях анархистов. Остальные фигуранты также привлекались к ответственности: оставляли на зданиях надписи и картинки экстремистского характера, размещали аналогичные художества в соцсетях, различными способами оправдывали, восхваляли и пропагандировали терроризм и террористов и т.д. Все задержанные — постоянные участники незаконных мероприятий. Повод — любой. К примеру, призывы к забастовкам, «протесты» в Бресте против строительства аккумуляторного завода, в Минске — против проведения Европейских игр в 2019-м… Ни один из этих деятелей до задержания не работал. То есть их суть ясна. 

— В названных интернет-ресурсах обвиняемые неоднократно призывали к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также размещали обучающие материалы для экстремистской деятельности, — говорит глава УСК. — При этом пропагандировалась террористическая деятельность. Кроме того, публиковались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо злоумышленников принимали непосредственное участие.


Известно, что преступная деятельность обвиняемых началась задолго до появления протестных настроений в Беларуси, событий прошлого года. До этого группировка устраивала, скажем так, разовые акции. В основном, когда стемнеет. Ситуация, сложившаяся в стране минувшим летом, стала для анархистов почвой, которая, по их мнению, позволила развернуться, показать всю их дурь. Тут и подготовка к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев.

У обвиняемых изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за людей, привлеченных к административной ответственности за уличные беспорядки. Также найдены деньги: они, как выяснилось, переданы различными организациями, в том числе правозащитными и радикальными.

Руководитель столичного УСК рассказал и о найденном дома у двух фигурантов: дымовые шашки, агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, компьютерная техника и многое другое. На технике хранились видеозаписи, которые были размещены на администрируемых обвиняемыми ресурсах.

Следствием во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД продолжается установление всех участников преступной организации, а также эпизодов противоправной деятельности. Всем «художествам» будет дана правовая оценка. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск. Обвиняемые — в СИЗО. Расследование продолжается. 

В общем, шутки кончились.

Подписаться

МВД 

Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов. Финансировали белорусскую ячейку из-за рубежа, в том числе международные анархистские организации, такие как «Анархический черный крест». Также имелся «общак», деньги в который поступали от продажи агитпродукции (одежда, книги и др.) и корпоративных сборов.

gladkaya@sb.by

Фото и видео пресс-службы УСК Минска.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали троих человек
Более 503 тыс. учащихся занимаются в учреждениях допобразования детей и молодежи
Найден водитель, сбивший пешехода в Березовском районе
Система образования Беларуси оперативно реагирует на запросы рынка труда - Минобразования
Задержан администратор дворовых деструктивных Telegram-каналов
Наш корреспондент поднялась в воздух с военными летчиками 50-й смешанной авиабазы, узнала тайны и сложности профессии авиатора
В Великобритании планируют в июне вакцинировать всех жителей
В Эквадоре пройдут президентские и парламентские выборы
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля
Беларусь и Республика Корея намерены усилить межпарламентское взаимодействие
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
В Лондоне один человек погиб, еще десять пострадали в результате инцидентов
Гороскоп на 8 февраля
«Ювентус» взял верх над «Ромой» и поднялся на третье место в таблице Серии А
Более 460 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки
В Могадишо произошел взрыв
Индийские фермеры блокируют дороги, протестуя против новых законов
«Лейпциг» разгромил «Шальке» в матче Бундеслиги
Хайнань получил первое судно для ремонта морских кабелей напряжением 500 кВ
«Реал» одержал волевую победу над «Уэской» в игре чемпионата Испании по футболу
«Арсенал» уступил «Астон Вилле» в матче Премьер-лиги
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
В огороде бузина, а в Киеве чужой дядька
Представители развлекательных центров, фитнес-центров и гражданские активисты организовали в Тбилиси митинг против ковидных ограничений
"Мешков Брест" одержал 12-ю победу в матчах гандбольного чемпионата Беларуси
Команда Чаусского района стала победителем «Могилевской лыжни-2021»
Квоты, средства гигиены через аптеки - меры господдержки для инвалидов в программе на пятилетку
Романович: защита интересов семьи - в приоритете БСЖ
Власти США рассматривают пути облегчения положения Ирана без отмены санкций
Завершился третий этап республиканской акции "Безопасность - в каждый дом"
В Жлобинском районе при пожаре погибла женщина
Кочанова на конференции БСЖ: важно видеть проблемные вопросы в обществе и помогать их решать
Белорусские футболисты заняли 4-е место в розыгрыше Кубка развития
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Печорин с нашей улицы
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении заявил об эффективности вакцины "Спутник V"
Число обратившихся с признаками отравления к медикам в Дагестане выросло до 64
Солигорский "Шахтер" проиграл "Спартаку" на сборе в ОАЭ
Минтруда рассказало о плане поэтапного повышения зарплат бюджетников разных сфер
После звонка мошенников пенсионерка из Новополоцка лишилась более Br62 тыс.
Китай одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech
Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса
"Крумкачы" обыграли дубль минского "Динамо" на турнире в Жодино
Белоруски победили сборную Польши и пробились в финальную часть ЧЕ по баскетболу
"Металлург" обыграл "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Работники МЧС спасли тонувшего в Свислочи рыбака
Минобразования: в новых учебных программах акцент сделан на доступности и практикоориентированности
Я в списке! Медведь попытался попасть на вечеринку диджея (Видео)
Авторы
СКАНИРУЙТЕ