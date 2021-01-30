— Мы расследуем уголовное дело о массовых беспорядках, произошедших в Минске в прошлом году. Установлены дополнительные факты противоправной деятельности отдельной группы лиц. В связи с этим материалы были выделены в отдельное производство, возбуждено уголовное дело за создание преступной организации и участие в ней.







Задержанные входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное действие – Беларусь»). По данным МВД, участники этой ячейки забрасывали «коктейлями Молотова» здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010-м, оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017-го женщина публиковала в сети призывы к насилию в отношении представителей власти.





Сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации.

— В названных интернет-ресурсах обвиняемые неоднократно призывали к массовым беспорядкам, применению насилия в отношении представителей государственных органов, повреждению имущества, а также размещали обучающие материалы для экстремистской деятельности, — говорит глава УСК. — При этом пропагандировалась террористическая деятельность. Кроме того, публиковались сведения о проведенных радикальных акциях, в том числе тех, в которых все четверо злоумышленников принимали непосредственное участие.











В общем, шутки кончились.





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МВД

Со слов Сергея Паско, неустановленная группа граждан еще в 2005‑м взяла под крыло ряд организованных группировок (они были созданы в Беларуси и других странах), в том числе анархистского движения. Четко распределялись сферы влияния и территории, разрабатывался план защиты и поддержки преступной деятельности, определялись подчиненность участников и функции. То есть появилась серьезная экстремистская группировка, которая планировала действовать жестко и системно.Терроризм, насильственное изменение конституционного строя и территориальной целостности Беларуси, захват и удержание государственной власти неконституционным путем, организация массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма, распространение экстремистских материалов... Это ключевые направления «работы» преступников.Следствию удалось получить неопровержимые доказательства о причастности к этой группировке четырех граждан — участников массовых беспорядков, которые прошли в Минске в 2020 году. Двое из фигурантов — 30-летний мужчина и 26-летняя женщина — являлись администраторами различных ресурсов в интернете и телеграм-каналов анархистской направленности, признанных в нашей стране экстремистскими, а 20-летний и 24-летний деятели — их активными участниками.Кстати, гражданин, которому 30 лет, отличился еще в 2010-м. Был судим за то, что забросил «коктейль Молотова» на территорию посольства России в Беларуси. После жил в Украине, в 2019 году депортирован как представляющий угрозу нацбезопасности. В соседней стране, оказалось, тоже участвовал в акциях анархистов. Остальные фигуранты также привлекались к ответственности: оставляли на зданиях надписи и картинки экстремистского характера, размещали аналогичные художества в соцсетях, различными способами оправдывали, восхваляли и пропагандировали терроризм и террористов и т.д. Все задержанные — постоянные участники незаконных мероприятий. Повод — любой. К примеру, призывы к забастовкам, «протесты» в Бресте против строительства аккумуляторного завода, в Минске — против проведения Европейских игр в 2019-м… Ни один из этих деятелей до задержания не работал. То есть их суть ясна.Известно, что преступная деятельность обвиняемых началась задолго до появления протестных настроений в Беларуси, событий прошлого года. До этого группировка устраивала, скажем так, разовые акции. В основном, когда стемнеет. Ситуация, сложившаяся в стране минувшим летом, стала для анархистов почвой, которая, по их мнению, позволила развернуться, показать всю их дурь. Тут и подготовка к масштабному противостоянию власти, вплоть до ведения уличных боев.У обвиняемых изъяты десятки квитанций об оплате штрафов за людей, привлеченных к административной ответственности за уличные беспорядки. Также найдены деньги: они, как выяснилось, переданы различными организациями, в том числе правозащитными и радикальными.Руководитель столичного УСК рассказал и о найденном дома у двух фигурантов: дымовые шашки, агитационные баннеры, стикеры с экстремистскими надписями, компьютерная техника и многое другое. На технике хранились видеозаписи, которые были размещены на администрируемых обвиняемыми ресурсах.Следствием во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД продолжается установление всех участников преступной организации, а также эпизодов противоправной деятельности. Всем «художествам» будет дана правовая оценка. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск. Обвиняемые — в СИЗО. Расследование продолжается.Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов. Финансировали белорусскую ячейку из-за рубежа, в том числе международные анархистские организации, такие как «Анархический черный крест». Также имелся «общак», деньги в который поступали от продажи агитпродукции (одежда, книги и др.) и корпоративных сборов.Фото и видео пресс-службы УСК Минска.