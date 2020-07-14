Шутер Halo 3 вышел в Steam

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter.

Третья часть легендарного шутера пополнила сборник Halo: The Master Chief Collection.



Шутер Halo 3 вышел в 2007 году на Xbox 360. В третьей части главным героем снова выступает Мастер Чиф – последний оставшийся в живых «спартанец», боец элитного подразделения генетически-модифицированных солдат. Сюжет рассказывает о противостоянии людей с альянсом инопланетных рас под названием Ковенант.

Помимо одиночной кампании в Halo 3 есть мультиплеер. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 94 балла из 100 от критиков и 7,9 балла от пользователей. В 2014 году третья часть Halo была переиздана в составе сборника Halo: Master Chief Collection для консоли Xbox One.