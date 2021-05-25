Киберпреступность сегодня является угрозой мирового масштаба, заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям в ходе научно-практической конференции «Комплексная защита информации». В 2020 году ущерб от вредоносных программ-шифровальщиков составил в мире миллиард долларов. А общий ущерб от преступлений в информационной сфере оценивается в 6 триллионов долларов.
– Это 190 тысяч долларов в секунду из-за различных кибератак и других подобных преступлений и мошенничеств в интернете, – отметил Александр Шумилин. – В России в прошлом году ущерб составил 70 млрд рублей, а в этом, по оценкам, превысит 90 млрд. Рост киберпреступности в мире составляет минимум 50 процентов в год. В Беларуси в прошлом году пострадало 100 тысяч человек. Если за два месяца 2020 года была выявлена тысяча таких преступлений, то за первые два месяца этого года – почти 4 тысячи. Это действительно очень серьезная угроза, и не только для Беларуси.
Для противодействия киберпреступности в стране уже внедрены почти две тысячи разработок и программных комплексов по защите информации. Они обнаруживают вредоносные программы, недопустимый код, блокируют его, пресекают преступные действия. «Кстати, белорусская школа защиты информации считается одной из лучших в мире с точки зрения шифрования – передачи достоверности сигнала, – подчеркнул председатель ГКНТ. – У нас безопасность человека и все, что с этим связано, – один из приоритетов научно-технического развития. Разработана государственная научно-техническая программа «Кибербезопасность», в которой целенаправленно создаются различные системы противодействия преступным посягательствам в информационной сфере».
Фото из архива БЕЛТА
Опубликовано:
541
Шумилин: белорусская школа защиты информации – одна из лучших
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter