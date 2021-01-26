Такое мнение высказал сегодня журналистам новый председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко по итогам кадрового дня у Президента. Юрий Шулейко считает, что в должности ему поможет опыт работы руководителем, приобретенный на родине, в Гродненской области, и на посту помощника Президента по Гомельской области.
– Брестчина – мощный сельскохозяйственный регион, мощнейшая переработка страны, транспортные артерии страны, большой кусок Государственной границы. Это хорошие люди, работающие там. Всегда брестчане славились своим трудолюбием, – отметил губернатор.
При назначении Юрия Шулейко Глава государства поставил задачи по дальнейшему развитию региона.
– Брестчина имеет большой удельный вес сельхозпроизводства, развита и промышленность. Конечно, она меньше в два раза, чем в Гомельской области. Но сельское хозяйство и реперные Пинск, Барановичи, сам Брест – очень значимые для экономического развития нашей страны, – подчеркнул глава области.
Фото: БЕЛТА
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Шулейко: сельское хозяйство Брестчины очень значимо для экономики
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