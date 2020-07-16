Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Шулейко провел сегодня прямую линию в Гомеле

Шулейко провел сегодня прямую линию в Гомеле

Не только личные, но и важные для многих жителей того или иного населенного пункта вопросы сегодня активно поступали на прямую телефонную линию помощника Президента – инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко в Гомеле. Он принял 23 звонка.


Сразу два дорожных вопроса было из Гомельского района. Центральную улицу агрогородка Михальки покрыли асфальтом, а вот тротуаров не сделали. Есть у сельчан и другие, не столь значительные претензии. Юрий Шулейко пообещал побывать в Михальках и разобраться в ситуации предметно.

Жительница агрогородка Красное уже обращалась на прямую линию местной власти с просьбой установить дополнительную остановку, но результата пока нет. Помощник Президента сразу же перезвонил в райисполком. Остановка появится до конца августа.

У семьи из Ельска во время работ по газификации сгорела крыша дома. Чтобы получить компенсацию, им необходимо заключение РОВД и МЧС, а те не торопятся.

Конструктивный диалог – главный шаг к решению любой проблемы, считает Юрий Шулейко:

– Люди обозначали проблемы и задавали вопросы, которые их реально волнуют. По отдельным ситуациям нужно непосредственно выезжать на места и ставить точку в спорах с участием всех сторон. Недопустимы факты затягивания работы с обращениями. Например, случай с погорельцами из Ельска. После их звонка дано поручение правоохранительным органам, чтобы они оперативно дали заключение о причинах пожара, молодая семья должна получить компенсацию и начать ремонт. К сожалению, есть ряд вопросов, которые раньше поступали местной власти и остались нерешенными. Необходимо разобраться и помочь. Люди не должны два-три раза звонить с просьбой о содействии в решении трудностей, с которыми можно разобраться в короткие сроки.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Шулейко провел сегодня прямую линию в Гомеле
Стрим с церемонии поднятия флага международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»
«Только бы слышать стук колес по рельсам»: юные железнодорожники о своем увлечении
Централизованное тестирование по всемирной истории прошло без нарушений
Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена – королева воинов»
Рапота посетил крупнейший белорусский логистический центр «Бремино-Орша»
Нацбанк о новой редакции Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»: мы не ставим цель тотально контролировать все
За первое полугодие в Минске в активные программы содействия занятости было вовлечено 4,6 тысячи человек
Мингорисполком высказался о ситуации с Красным костелом
Ложкин, Подстрелов, Концевой и не только - молодые футболисты из Могилева, за которыми стоит следить уже сейчас
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Netflix выпустил трейлер боевика «Проект Power» с Джейми Фоксом и Джозефом Гордоном-Левиттом
Иван Эйсмонт: если бы предложили еще раз провести в Минске детское «Евровидение», согласился бы не раздумывая
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота побывал на Дубровенском льнозаводе
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Мобильный пункт помощи, видеовстречи для заключенных и посуда из отрубей: какие проекты победили в финале Social Weekend
«Ролик сделал на телефоне». Участники второго сезона конкурса буктрейлеров «Книга с экрана» о своих работах
Как заставить картинку двигаться, почему клиент не всегда прав и где волшебная кнопка «сделать красиво»? Руслан Газизов отвечает на вопросы о работе моушн-дизайнера
Наровлянские школьники строят отели для насекомых и шьют сценические наряды в лагере труда и отдыха
«Славянский базар» нас объединяет – депутат Парламентского собрания Союза Беларуси и России Людмила Макарина-Кибак
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 915 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Facebook запустит аналог YouTube в августе
«Оставлять работу на работе не получается». Монолог хирурга, который перепрофилировался для лечения пациентов с коронавирусом
В Москве женщина умерла во время операции по липосакции
В агрогородке Бабиничи предлагают побывать в «Виртуальной реальности»
Биржа: белорусский рубль укрепился ко всем трем основным валютам
Молодежный поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» отправится 18 июля из Витебска по всем областным городам
С 17 июля БРСМ откроет восемь онлайн-приемных
Сенатор Алла Смоляк: живое общение с людьми – эффективный инструмент обратной связи
Белорусские аграрии рассчитывают на более высокий урожай к уровню 2019 года
Абитуриентка, набравшая по белорусскому языку 100 баллов, и ее педагог раскрыли секрет успешной сдачи ЦТ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
В Беларуси создадут реестр работающих с драгметаллами юрлиц и ИП
Завершается строительство нового авиатерминала в мультимодальном комплексе «Бремино-Орша»
«Славянский базар» 29 лет является фестивалем любви и дружбы – гендиректор Центра культуры «Витебск»
Глава ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко: цените то, что имеете
Кредит на строительство БелАЭС продлили на два года и снизили ставку
Хоккей. Канадец Морроу покинул минское «Динамо»
Юрий Бондарь: «Славянский базар в Витебске» зажигает новые звезды и сохраняет традиции»
Адвокат Ефремова опроверг информацию об отказе актера от его услуг
В Слуцке несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля
Гродно отмечает День освобождения города
мнение
Всеволод ШИМОВ
Победитель получает все. В том числе и проблемы
Хоккей. Белорус Никита Комаров перешел в «Авангард»
Тепло возвращается: в пятницу в Беларуси до +28, в выходные до 29 тепла
Известный рэпер все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США
Авторы
СКАНИРУЙТЕ