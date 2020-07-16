Шулейко провел сегодня прямую линию в Гомеле

Не только личные, но и важные для многих жителей того или иного населенного пункта вопросы сегодня активно поступали на прямую телефонную линию помощника Президента – инспектора по Гомельской области Юрия Шулейко в Гомеле. Он принял 23 звонка.





Сразу два дорожных вопроса было из Гомельского района. Центральную улицу агрогородка Михальки покрыли асфальтом, а вот тротуаров не сделали. Есть у сельчан и другие, не столь значительные претензии. Юрий Шулейко пообещал побывать в Михальках и разобраться в ситуации предметно.

Жительница агрогородка Красное уже обращалась на прямую линию местной власти с просьбой установить дополнительную остановку, но результата пока нет. Помощник Президента сразу же перезвонил в райисполком. Остановка появится до конца августа.

У семьи из Ельска во время работ по газификации сгорела крыша дома. Чтобы получить компенсацию, им необходимо заключение РОВД и МЧС, а те не торопятся.

Конструктивный диалог – главный шаг к решению любой проблемы, считает Юрий Шулейко:

– Люди обозначали проблемы и задавали вопросы, которые их реально волнуют. По отдельным ситуациям нужно непосредственно выезжать на места и ставить точку в спорах с участием всех сторон. Недопустимы факты затягивания работы с обращениями. Например, случай с погорельцами из Ельска. После их звонка дано поручение правоохранительным органам, чтобы они оперативно дали заключение о причинах пожара, молодая семья должна получить компенсацию и начать ремонт. К сожалению, есть ряд вопросов, которые раньше поступали местной власти и остались нерешенными. Необходимо разобраться и помочь. Люди не должны два-три раза звонить с просьбой о содействии в решении трудностей, с которыми можно разобраться в короткие сроки.