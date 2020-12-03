Власти Лос-Анджелеса решили ввести обязательную домашнюю изоляцию для всех жителей мегаполиса. Причина кроется в активном росте числа заболевших коронавирусом. Об этом стало известно из постановления, в котором также называются многочисленные исключения из предписанного, пишет РИА Новости.
Согласно документу, размещенному на сайте мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти, "город сейчас близок к сокрушительному переломному моменту", после которого число пациентов с COVID-19 начнет превышать возможности больничного фонда.
– Эти печальные факты о распространении COVID-19 в нашем городе означают, что мы должны восстановить некоторые из более строгих ограничений, которые вводились весной, – отмечается в постановлении.
По решению мэра, постановление, введенное летом текущего года, на время заменяется иным приказом, "необходимым для защиты жизни и имущества Лос-Анджелеса", который вступает в силу незамедлительно.
– Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома, – говорится в приказе.
Бездомные также будут вынуждены уйти на изоляцию. Для этого власти выделят временное укрытие. Покидать место проживания можно только в случае необходимости. Согласно постановлению все предприятия и компании, требующие личного присутствия сотрудников и не подпадающие под исключения, должны на какой-то срок прекратить свою деятельность.
В приказе также предусмотрены исключения. Например, продолжат работать медучреждения, продовольственные магазины, заправки, автомастерские, финансовые учреждения. Жители города могут пользоваться их услугами, но только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением эпидемиологических мер.
Как сообщается, несоблюдение правил постановления может повлечь за собой штраф и даже тюремное заключение.
Фото: pixabay.com
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Штраф или тюремное заключение за несоблюдение изоляции: в Лос-Анджелесе ввели новые меры из-за COVID-19
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