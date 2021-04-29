Штраф более 71 тысячи рублей грозит одному из крупных интернет-магазинов за завышение цен на соцзначимые товары

В пресс-службе ведомства отметили, что ретейлер необоснованно включил в розничные цены стоимость упаковочных материалов и транспортных расходов по доставке товаров. Плюс имело место превышение предельных размеров торговых надбавок, установленных постановлением МАРТ № 19 от 26 марта этого года. Напомним, оно продлило госрегулирование цен на соцзначимые товары с 1 апреля по 29 июня 2021 года. До этого 28 декабря 2020-го МАРТ приняло постановление № 83, которым ввело регулирование цен на 18 групп соцзначимых товаров с 1 января по 31 марта 2021 года.– подчеркнули в министерстве.В ведомстве обратили внимание на то, что решение экономического суда Минской области о наложении штрафных санкций еще не вступило в силу, так что ретейлер может обжаловать его в течение 10 дней с момента получения.Вместе с тем в МАРТ напомнили, что при установлении регулируемых цен на соцзначимые товары следует руководствоваться положениями Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь № 111 от 22 июля 2011 года. В частности, розничные цены определяются юрлицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах не выше установленных регуляторами. Фактически понесенные расходы по доставке ретейлеры могут суммировать к отпускным ценам при покупке товаров у производителей или импортеров по отпускным ценам, сформированным без учета расходов по доставке товара.