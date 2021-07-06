В Турции три пациента заразились штаммом COVID-19 "Дельта плюс". Данные случаи стали первыми в стране, передает РИА Новости.
– В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант "Дельта плюс". Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, в госпитализации нет необходимости, – передает телеканал NTV слова главы минздрава республики Фахреттина Коджа.
Вместе с тем он сообщил, что количество зараженных мутацией "Дельта" в 30 провинциях увеличилось до 286 человек.
Фото: pixabay.com
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Штамм коронавируса "Дельта плюс" впервые выявили в Турции
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