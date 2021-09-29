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Штамм коронавируса "дельта" обнаружили в 187 странах

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавирусной инфекции "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию со 185 до 187 стран и территорий, информирует ТАСС.


"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" являются вариантами, которые вызывают особую обеспокоенность.

"Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться и число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", – уточняется в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что информация о регистрации случаев заражения дельта-штаммом поступили из 187 стран, что на две страны больше по сравнению с предыдущей неделей. Этот вариант вируса впервые выявили в октябре прошлого года в Индии.

Согласно актуальным на 28 сентября сведениям ВОЗ , в мире с начала пандемии положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 232 075 351 человек. Также за все время COVID-19 унес жизни 4 752 988 пациентов. Больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом приходится на США – 42 648 573. На второй строчке оказалась Индия (33 697 581). Замыкает тройку Бразилия (21 351 972).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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