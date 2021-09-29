Штамм коронавируса "дельта" обнаружили в 187 странах

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" являются вариантами, которые вызывают особую обеспокоенность.– уточняется в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.Отмечается, что информация о регистрации случаев заражения дельта-штаммом поступили из 187 стран, что на две страны больше по сравнению с предыдущей неделей. Этот вариант вируса впервые выявили в октябре прошлого года в Индии.Согласно актуальным на 28 сентября сведениям ВОЗ , в мире с начала пандемии положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 232 075 351 человек. Также за все время COVID-19 унес жизни 4 752 988 пациентов. Больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом приходится на США – 42 648 573. На второй строчке оказалась Индия (33 697 581). Замыкает тройку Бразилия (21 351 972).