Шпаковский высказался о придании ВНС конституционного статуса

Во время беседы затронули тему придания конституционного статуса и новых полномочий Всебелорусскому народному собранию. Александр Шпаковский, будучи членом Конституционной комиссии, считает это формой прямой демократии.– обозначил специалист.Он также отметил, что вопросы возникли во время обсуждения юридической составляющей.Александр Шпаковский остановился на основных моментах, которые были предложены для утверждения рабочей группой Конституционного Суда:– объяснил специалист и добавил, что возникли споры касаемо общественных объединений. Он пояснил, что в Беларуси их насчитывается около 2600.Шпаковский поделился, что им было предложено установить планку численности общественных объединений – 100 тысяч человек. И это должны быть организации, обладающие республиканским статусом. Собеседник добавил, что планка по количеству партий в новом законе может быть повышена до трех тысяч.– сказал политолог и добавил, что собрание получит право расследования и окончательного решения вопроса в случае возникновения споров о легитимности выбора Президента Беларуси.Голосованием не менее двух третей делегатов данный орган получит решение об импичменте Президенту в случае совершения им акта государственной измены либо другого тяжкого преступления. Подтверждение данного факта преступления должно быть дано Конституционным Судом Беларуси.Шпаковский добавил, что на форуме будут выноситься решения и по интеграционным вопросам.