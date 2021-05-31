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Шпаковский высказался о придании ВНС конституционного статуса

Прошедшее 28 мая пятое заседание Конституционной комиссии обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политологом Александром Шпаковским.


Во время беседы затронули тему придания конституционного статуса и новых полномочий Всебелорусскому народному собранию. Александр Шпаковский, будучи членом Конституционной комиссии, считает это формой прямой демократии.

– Мы действуем в русле той резолюции, которая была принята на VI Всебелорусском народном собрании. Делегаты проголосовали за то, чтобы форуму был придан конституционный статус. Все члены комиссии проявили солидарность в этом вопросе. Но предложение нуждается в глубокой юридической проработке. Коллеги-юристы в недрах конституционного суда уже начали работу в этом направлении. В начале заседания Конституционной комиссии нам презентовали наработки, была доложена справка о поступивших предложениях от граждан, – обозначил специалист.

Он также отметил, что вопросы возникли во время обсуждения юридической составляющей.  

Александр Шпаковский остановился на основных моментах, которые были предложены для утверждения рабочей группой Конституционного Суда:

– За ВНС закрепляется конституционный статус как высшего органа представительской демократии Республики Беларусь. Собрание состоит из 2,5 тысячи человек, в него автоматически включаются действующие депутаты Парламента, действующие депутаты местных Советов депутатов районного и областного уровней, сенаторы Совета Республики, а также избранные делегаты от политических партий и от общественных объединений, – объяснил специалист и добавил, что возникли споры касаемо общественных объединений. Он пояснил, что в Беларуси их насчитывается около 2600. 


Шпаковский поделился, что им было предложено установить планку численности общественных объединений – 100 тысяч человек. И это должны быть организации, обладающие республиканским статусом. Собеседник добавил, что планка по количеству партий в новом законе может быть повышена до трех тысяч.

– Обсудили также полномочия ВНС: оно будет собираться не реже, чем раз в пять лет. Это утверждение стратегии развития страны, в сферах внешней и внутренней политики, социально-экономических аспектов, возможность заслушивать отчеты Президенты и премьер-министров. Принимать резолютивные решения, которые являются важными. ВНС  – как форма народного вече дает поручение двигаться в таком ключе. Решения будут носить юридический и обязывающий характер, – сказал политолог и добавил, что собрание получит право расследования и окончательного решения вопроса в случае возникновения споров о легитимности выбора Президента Беларуси.


Голосованием не менее двух третей делегатов данный орган получит решение об импичменте Президенту в случае совершения им акта государственной измены либо другого тяжкого преступления. Подтверждение данного факта преступления должно быть дано Конституционным Судом Беларуси.

Шпаковский добавил, что на форуме будут выноситься решения и по интеграционным вопросам. 
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Фото: Михалевич Диана
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