Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период

Шпаковский рассказывает о внешнеполитических факторах, которые привели к событиям прошлого года:Что касается закона о политических партиях, делегат высказался по поводу изменений законодательства: «Безусловно, его нужно менять. Политические партии не воспринимаются в качестве социального лифта. По факту большинство партий не соответствуют требованиям законодательства. Прогосударственные партии хронически бедные, а оппозиционные спонсируются из-за рубежа. Нужно предусмотреть бюджетное финансирование для политических партий и обязательный законодательный запрет, вплоть до пожизненного запрета, заниматься политической деятельностью, а также с уголовной ответственностью за получение зарубежного финансирования.В конце он отметил, что организация «Белая Русь», делегатом которой он является, уже не номенклатурная структура, а то объединение, которое созрело и перезрело, чтобы стать политической партией.Дарья ГОТОВКО