Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", на VI Всебелорусском народном собрании обратил внимание на то, что политизация общества подтверждается социологическим исследованием. Внутренние предпосылки для этих событий следующие: безразличие некоторых чиновников и растущее социальное неравенство. Существуют определенные исторические закономерности: увеличение прослойки буржуазии приводит к тому, что она начинает претендовать на политическую власть.
Шпаковский рассказывает о внешнеполитических факторах, которые привели к событиям прошлого года:
– Было и внешнее влияние: финансирование телеканала "Белсат", от которого зависят многие так называемые народные блогеры, которым поверили отдельные граждане, обходится бюджету Польши и Британии в 9 миллионов евро в год. Только в этом году, по признанию экс-кандидата Тихановской, им было выделено 50 миллионов евро. Недавно правительство Германии объявило о том, что выделяется 21 миллион евро на поддержку так называемой демократизации Беларуси. Эту «демократизацию» мы ощутили в полной мере на своей судьбе. В этой связи я вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период. Необходимо поддержать инициативу о придании конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию. Ответственность и полномочия – это еще и очень тяжелое бремя. Если мы готовы, мы должны голосовать за, если нет – подождать.
Что касается закона о политических партиях, делегат высказался по поводу изменений законодательства: «Безусловно, его нужно менять. Политические партии не воспринимаются в качестве социального лифта. По факту большинство партий не соответствуют требованиям законодательства. Прогосударственные партии хронически бедные, а оппозиционные спонсируются из-за рубежа. Нужно предусмотреть бюджетное финансирование для политических партий и обязательный законодательный запрет, вплоть до пожизненного запрета, заниматься политической деятельностью, а также с уголовной ответственностью за получение зарубежного финансирования.
В конце он отметил, что организация «Белая Русь», делегатом которой он является, уже не номенклатурная структура, а то объединение, которое созрело и перезрело, чтобы стать политической партией.
Дарья ГОТОВКО
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Шпаковский: вижу, что люди готовы разделить с Главой государства ответственность за будущее страны на переходный период
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