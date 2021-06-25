Шпаковский: в Беларуси могут попытаться организовать вооруженную провокацию

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Гость программы отметил:
– Пока специалисты рассматривают возможность военного вторжения [в Беларусь со стороны Запада] как маловероятную. Но вместе с тем к этой угрозе надо готовиться.
Спикер перечислил несколько последних выступлений высших должностных лиц нашей страны, в которых «в определенном смысле артикулировалась военная угроза». Среди них – речь Александра Лукашенко в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» 22 июня. Полный текст выступления можно прочесть здесь.
– Ситуация может развиваться по-разному, – подчеркнул Александр Шпаковский. – Не зря в свое время на совместных стратегических учениях Беларуси и России «Запад-2017» военные отрабатывали задачу подавления некоей сепаратистской группировки, которая оперировала в северо-западной части нашей страны и поддерживалась тремя вымышленными государствами. Если переносить [этот расклад] на наши реалии, мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.
Аналитик обратил внимание на следующий факт:
– Сейчас войны, конечно, гибридные. [Западные страны] не будут на нас нападать, как говорил Президент, не попрут тысячами солдат опять через ворота Брестской крепости. Но они [могут] попытаться организовать вооруженную провокацию, поработать на линиях разлома нашего мирного общества. Я уже вижу, что начинают пытаться «шатать» по этим линиям.
Александр Шпаковский подытожил: «Наша задача – не допустить развития такого сценария. Но если вдруг завтра война, конечно, к этому надо быть готовым».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Шпаковский: в Беларуси могут попытаться организовать вооруженную провокацию
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