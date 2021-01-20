Шпаковский: популяризация криптовалюты – приоритетный аспект для будущего

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Эксперт считает, что нельзя оставить без внимания такую перспективную для развития страны тему, как майнинг биткоина:– обозначил эксперт.Он подчеркнул, что современным белорусам, помимо стабильности, нужен еще и образ будущего.– поделился Александр Шпаковский.Эксперт считает, что ВНС – это широкая дискуссионная площадка для диалога о выборе стратегии развития государства.– заключил гость.