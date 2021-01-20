Политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» обозначил, какие вопросы необходимо обсудить на VI Всебелорусском народном собрании.
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Эксперт считает, что нельзя оставить без внимания такую перспективную для развития страны тему, как майнинг биткоина:
– Здесь есть о чем говорить и рассуждать. Среди делегатов будет достаточно успешных предпринимателей и бизнесменов, много молодежи: от БРСМ будет около 250 участников. Сегодня молодежь массово пробует себя в сфере IT, поэтому я считаю, что если у нас в стране будут соответствующие энергетические мощности, то популяризация криптовалюты – это приоритетный аспект для будущего, – обозначил эксперт.
Он подчеркнул, что современным белорусам, помимо стабильности, нужен еще и образ будущего.
– Еще более актуальной становится тема развития электротранспорта в Беларуси и вопросы его льготного приобретения. У нас уже создана необходимая инфраструктура, составлены и соответствующие нормативно-правовые акты. Я уверен, что нужно популяризировать это направление, – поделился Александр Шпаковский.
Эксперт считает, что ВНС – это широкая дискуссионная площадка для диалога о выборе стратегии развития государства.
– На этом форуме не будут приниматься глобальные решения. Будут предложения, обсуждения и инициативы. Уже поступило порядка двадцати тысяч предложений от граждан. Я сам буду принимать участие и уже получил по электронной почте несколько писем с, на мой взгляд, перспективными предложениями, – заключил гость.
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Шпаковский: популяризация криптовалюты – приоритетный аспект для будущего
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