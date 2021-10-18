Шпаковский об ответственности за подписку на экстремистские ресурсы: выбор наказания будет определяться исходя из индивидуальной роли каждого участника этих формирований

- Экстремистские информационные ресурсы - это коллективные агитаторы и организаторы. Там побуждают людей к совершению преступных действий, фактически подстрекают к ним, размещают инструкции о том, как это необходимо делать, то есть организуют преступную деятельность, а в чатах и в разного рода обмена личными сообщениями между пользователями происходит определенного рода синергия и создание организованных преступных сообществ. Потом мы видим, что пытаются людям дома поджигать, затем компании организованной травли в отношении тех, кто мыслит несколько иначе, чем пользователи этих ресурсов. Что это, как не экстремизм? В данном случае информационный ресурс выступает виртуальной площадкой для организации и функционировании экстремистского формирования. Соответственно законом дана правовая оценка этому, что очень верно, - обратил внимание политолог.
Александр Шпаковский отметил, что экстремистские ресурсы начали распространять фейки о том, что в Беларуси начнут сажать в тюрьму подписчиков таких Telegram-каналов.
- Никто не смотрит комментариям МДВ, а ведь министерство изначально заявило о том, что подход будет точечным, выбор наказания будет определяться исходя из индивидуальной роли каждого участника экстремистских формирований. Естественно до 7 лет лишения свободы по статье 361-1 УК РБ - Создание экстремистского формирования либо участие в нем - грозит только тем, кто деятельно участвует в организованных преступных сообществах, то есть администрирует данные каналы, финансирует их деятельность, распространяет экстремистскую информацию, активно комментирует данные ресурсы и призывает к совершению преступлений. Рядовым подписчикам грозят профилактические меры воздействия. Первый раз предупредят. У правоохранительных органов есть все силы и средства для того, чтобы деанонимировать знаменитый Telegram-канал.<...> Потом привлечение к административной ответственности. Если не доходит ни с первого, ни со второго, ни третьего, тогда наверное гражданин столкнется с уголовной ответственностью, - предупредил эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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