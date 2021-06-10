Шпаковский – о том, как «из того, что было» пытаются слепить пародию на «правительство в изгнании»

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Политолог отметил:По словам Александра Шпаковского, этот замысел имеет определенные фазы, когда в случае безрезультативности одних методов планово включаются другие:Политический аналитик напоминает, что всю суть происходящих процессов совершенно верно и со знанием дела охарактеризовал задержанный экстремист Протасевич: «добиться того, чтобы люди выходили на протесты не за результаты выборов или какие-то идеалы, а за миску похлебки».Александр Шпаковский заключает: