Шпаковский – о том, как «из того, что было» пытаются слепить пародию на «правительство в изгнании»

Использование технологии «цветной революции» – лишь один из этапов в реализации плана рейдерского захвата Беларуси, задачей которого является смещение суверенного политического руководства с целью его замещения марионеточными фигурами, пригодными для внешнего управления. Об этом заявил порталу sb.by политический аналитик Александр Шпаковский.
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Политолог отметил:
– Характеризуя происходившие в прошлом году события в Беларуси, принято говорить о попытке «цветной революции», за организацией которой стояли внешние силы. Это правильное, однако не совсем полное понимание сути произошедших событий. На самом деле использование технологии «цветной революции» – лишь один из этапов в реализации плана рейдерского захвата нашей страны, задачей которого является смещение суверенного политического руководства с целью его замещения марионеточными фигурами, пригодными для внешнего управления. В конечном итоге за ширмой крикливых и безгранично некомпетентных кукол, живым воплощением которых является Тихановская и ее окружение, удобно проворачивать темные делишки по присвоению национального достояния белорусского народа, где речь идет не только об активах, но даже о недрах и водных ресурсах.
По словам Александра Шпаковского, этот замысел имеет определенные фазы, когда в случае безрезультативности одних методов планово включаются другие:
– После провала «цветной революции» противник попытался организовать номенклатурно-военный заговор. А после краха и этой затеи внешние оппоненты перешли к экономическому удушению Беларуси, для оправдания чего задействуется самый разнообразный арсенал провокаций и организована соответствующая пропагандистская кампания в подконтрольных Западу СМИ. Особую роль в этой шумихе должна сыграть политическая агентура иностранных государств из числа беглых «белорусских лидеров», которых в свое время использовали для раскачки ситуации на фазе «цветной революции», а затем вывезли в Варшаву и Вильнюс, где «из того, что было» пытаются слепить некую пародию на «правительство в изгнании». Основная роль этих «лидеров» заключается в выполнении функции говорящей головы, которая выдает на публику то, что западные политики не могут сказать открыто. Безобразная в своем лицемерии, но одновременно простая, как барабан, идея заключается в том, что санкций против своей страны якобы просит сам белорусский народ, от лица которого к европейским вождям обращаются его «представители» а-ля Тихановская и Ко.
Политический аналитик напоминает, что всю суть происходящих процессов совершенно верно и со знанием дела охарактеризовал задержанный экстремист Протасевич: «добиться того, чтобы люди выходили на протесты не за результаты выборов или какие-то идеалы, а за миску похлебки».
Александр Шпаковский заключает:
– Вот и получается, что и выборы, и «ценности» были лишь прикрытием для иных целей, суть которых совершенно колонизаторская и грабительская. «Не будет санкций, не будет улицы», –любит повторять другой экстремист – Вечорко, временно находящийся вне досягаемости белорусского правосудия. В этой связи тем немногочисленным честным, но заблудившимся людям, кто, несмотря ни на что, продолжает верить «голосам свободы», нелишним будет напомнить судьбу североамериканских индейцев. С тех пор в мышлении «белых джентльменов», которые прячутся за спиной всех этих литовцев и поляков, а те в свою очередь дергают за ниточки разных франеков, ничего не поменялось.
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Шпаковский – о том, как «из того, что было» пытаются слепить пародию на «правительство в изгнании»
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