Шпаковский: конечной целью мигрантов является не Польша и не Литва. Это не самые успешные с точки зрения социальных гарантий европейские государства

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Александр Шпаковский, комментируя заявление профсоюза полицейских Германии о необходимости ввести временный пограничный контроль на границе между ФРГ и Польшей в связи с увеличением числа беженцев.
– Вариантов здесь несколько: либо мигранты останутся на территории Польши, либо попадут в Германию. Надо понимать, что их конечной целью является не Польша и не Литва. Это далеко не самые успешные с точки зрения материального положения и социальных гарантий европейские государства. Конечно, их мечтой является Германия, а дальше Франция, где, в принципе, используя коллизии местного законодательства, можно достаточно неплохо устроиться, если сравнивать с теми условиями, которые были у этих людей на родине, – обратил внимание политолог.
По словам эксперта, в большинстве случаев мигранты, которых задерживают немецкие правоохранительные органы, –это езиды из Синджара.
– Это регион Сирии, который был практически уничтожен боевиками группировки "Исламское государство", где мужчин убивали, а женщин продавали в рабство, подвергали сексуальной эксплуатации. Цена в Сирии и Ливии за одного езида начиналась от 200 долларов. То есть за 200 долларов можно было приобрести человека для различных нужд. Понятно, что эти люди будут бежать, продавая все возможное. Они сдаются на территории Германии, надеясь на защиту. У них есть все основания получить статус беженца согласно нормам международного права, потому что в регионах постоянного проживания им угрожает смерть. Это объективно, потому что да, там подавили отчасти "Исламское государство", но существует ряд других исламистских группировок. Езидов в силу особенностей их вероисповедания там за людей не считают. Это фактически повторение нацистской идеологии, только в роли жертв не цыгане и евреи, а езиды, – отметил Александр Шпаковский.
Наряду с этим политолог сообщил, что до 80 процентов лиц, следующих через Беларусь транзитом в Европейский союз, в итоге достигают своей цели, обходя посты пограничной охраны Польши, Литвы и Латвии.
– Поэтому профсоюз немецких полицейских пытается прикрыть границу, ибо понимает, что граница Евросоюза на польском и литовском направлениях отнюдь не на замке, – резюмировал Александр Шпаковский.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.