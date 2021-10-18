Шпаковский: конечной целью мигрантов является не Польша и не Литва. Это не самые успешные с точки зрения социальных гарантий европейские государства

обратил внимание политолог.По словам эксперта, в большинстве случаев мигранты, которых задерживают немецкие правоохранительные органы, –это езиды из Синджара.– отметил Александр Шпаковский.Наряду с этим политолог сообщил, что до 80 процентов лиц, следующих через Беларусь транзитом в Европейский союз, в итоге достигают своей цели, обходя посты пограничной охраны Польши, Литвы и Латвии.– резюмировал Александр Шпаковский.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.