Шпаковский: информационное сопровождение противозаконных действий подпадает под определение экстремизма

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму. Гость «Будней» объяснил, как трактуется понятие экстремистской деятельности, что подразумевается под нацистской символикой.
Особое внимание эксперт обратил на противоправную деятельность в интернете. Он подчеркнул: если написать в сети что-то безобидное, за это человека преследовать не будут. Дело в том, что публиковать и к чему призывать.
– Здесь возникает вопрос трактовки понятий «экстремистская деятельность», «нацизм», его реабилитация, – отметил Александр Шпаковский. – Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и таким же мерам для их популяризации. Экстремистская деятельность сопряжена с покушением на устои государства, насильственными действиями с целью захвата государственной власти, организацией массовых беспорядков и призывами к ним. То есть информационное сопровождение такого рода противозаконных действий также попадает под определение экстремизма.
Что касается экстремистской символики, ее определение, как уточнил аналитик, также прописано в законе. Кроме того, расширено понятие нацистской символики.
– На настоящем этапе законодательство трактует как нацистскую символику не только символы Третьего рейха, но и символику коллаборационистских организаций, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровскими оккупантами, в том числе на территории Беларуси, – пояснил спикер.
Александр Шпаковский напомнил, что за публичную демонстрацию такой символики в том числе в интернете может наступать уголовная или административная ответственность. Это касается публикаций на личных страницах в соцсетях, в различных сообществах (в том числе в Telegram-каналах) и в комментариях к постам.
Ведущая «Будней» Алена Родовская поинтересовалась: «Будут ли привлекаться к ответственности подписчики экстремистских Telegram-каналов?»
– На сегодняшний день ряд Telegram-каналов признаны судом экстремистскими. Соответственно, подписка на них может рассматриваться как действие по распространению их контента и соответствующим образом иметь правовые последствия, – ответил аналитик.
При этом Александр Шпаковский добавил:
– Насколько мне известно, когда граждане попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с деятельностью Telegram-каналов, ситуация следующая. Если человек просто подписчик такого сообщества, не является администратором и не распространяет информацию при помощи перепостов, то с ним ограничиваются профилактической беседой о недопустимости противоправной деятельности.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 по будням. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Шпаковский: для администраторов экстремистских ресурсов характерны правовой нигилизм и пренебрежение белорусским законодательством
Шпаковский: реабилитация нацизма – это часть программы, за которой стоят денежные средства, выделяемые западными странами