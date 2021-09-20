Школьный велосъезд. Минская гимназия необычным способом привлекла внимание к проблеме загрязнения воздуха

В прошлом году к неделе мобильности присоединились 53 страны мира. Беларусь же впервые приняла участие в 2008 году, и сегодня уже 84 города страны участвуют в этой в акции. Именно автотранспорт – один из основных источников загрязнения городского воздуха, на долю которого приходится до 90 процентов выбросов в атмосферный воздух. Поэтому неудивительно, что неделя мобильности призвана в очередной раз обратить внимание на существующую проблему.Местом проведения фестиваля "Велосъезд" должен был стать парк им. 60-летия Октября во Фрунзенском районе Минска. Но из-за погоды все активности фестиваля были перенесены в здание гимназии. Кстати, это учебное заведение уже много лет является не просто участником, но и организатором мероприятий и акций по охране окружающей среды и пропаганде экодружественного образа жизни. Здесь привыкли экономить ресурсы: многие добираются на учебу на велосипедах, давно сортируют мусор, разрабатывают и реализуют экологические проекты – словом, делают все, чтобы снизить отрицательное влияние на природу и окружающую среду.Почетным гостем праздника стала победительница кубков мира, 8-кратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 Цилинская Наталья Валерьевна, которую гимназисты приняли в свой клуб любителей экотранспорта.Кроме велоквеста для гостей фестиваля были организованы другие активности. Сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска вместе с ОО «Белорусский клуб автомототуризма» организовали интерактивную площадку. Артем Басалай, командир взвода ДПС Фрунзенского РУВД, и менеджеры проектов Карина Полякова и Дарья Шило поиграли с ребятами в интерактивные игры, соревнования, устроили интересную викторину по ПДД. У школьников также была возможность посидеть в машине ДПС, ознакомиться с ее устройством и работой сотрудника милиции.Фестиваль «ВелоСъезд» способствовал привлечению внимания гимназистов, педагогов, учащихся других школ и жителей микрорайона к использованию экологически чистого транспорта: велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.