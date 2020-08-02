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Школа хоккейного «Динамо» отмечает 15-летие

За время существования она подготовила множество спортсменов, которые сегодня играют в КХЛ и НХЛ.

СДЮШОР БФСО «Динамо» отмечает 15-летие. По словам гендиректора хоккейного клуба «Динамо» Дмитрия Баскова, несмотря на небольшой возраст, динамовская школа многого добилась и прошла большой путь.

– Мы выросли из коротких штанишек, подготовили ребят, которые подписали контракты с клубами НХЛ, которые сыграли в КХЛ, мы навязали конкуренцию лучшим хоккейным школам страны и в последнее время берем в этой борьбе верх, - отметил Дмитрий Басков.

Он выразил благодарность всем, кто внес вклад в успех СДЮШОР БФСО «Динамо», а также тем, кто поддерживает школу все эти годы.

- Но этот праздник, этот юбилей – это, прежде всего, заслуга всех детей, родителей, тренеров, руководителей, администраторов – всех, кто ежедневно несет нелегкую вахту в стенах школы, работает на будущее белорусского хоккея, - подытожил гендиректор «Динамо».

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