Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,3%

Объем наличных денег в обороте за сентябрь увеличился до BYN 4,522 млрд (на 0,9%).Переводные депозиты стали больше на 2,9% – до BYN 6,555 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились почти на 3,2% и составили на 1 октября BYN 3,080 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 2,7% – до BYN 3,475 млрд.Денежная масса в национальном определении сохранилась на уровне BYN 21,457 млрд, увеличившись за сентябрь на 3%.Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь увеличился до BYN 1,871 млрд (на 14,6%).Рублевая денежная масса выросла за первый месяц осени на 3,9% и на 1 октября она равнялась BYN 23,328 млрд.Депозиты в иностранной валюте стали больше на 1,2%, составив BYN 26,088 млрд.