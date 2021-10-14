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  2. Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,3%

Широкая денежная масса в Беларуси за сентябрь выросла на 2,3%

Широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила BYN 50,803 млрд. По сравнению с сентябрьскими показателями она выросла на 2,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.


Объем наличных денег в обороте за сентябрь увеличился до BYN 4,522 млрд (на 0,9%).

Переводные депозиты стали больше на 2,9% – до BYN 6,555 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились почти на 3,2% и составили на 1 октября BYN 3,080 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 2,7% – до BYN 3,475 млрд.

Денежная масса в национальном определении сохранилась на уровне BYN 21,457 млрд, увеличившись за сентябрь на 3%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за сентябрь увеличился до BYN 1,871 млрд (на 14,6%).

Рублевая денежная масса выросла за первый месяц осени на 3,9% и на 1 октября она равнялась BYN 23,328 млрд.

Депозиты в иностранной валюте стали больше на 1,2%, составив BYN 26,088 млрд. 
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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