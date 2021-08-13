Широкая денежная масса в Беларуси за июль снизилась на 1,81%

Согласно информации Нацбанка, объем наличных денег в обороте за июль увеличился до 4,489 млрд рублей (на 3,97%).Переводные депозиты уменьшились на 1,16% – до 6,093 млрд рублей. При этом переводные депозиты физлиц выросли на 6,95% и составили на 1 августа 3,277 млрд рублей, депозиты юрлиц уменьшились на 9,17% – до 2,815 млрд рублей.При этом денежная масса в национальном определении сложилась на уровне 19,787 млрд рублей, снизившись за июль на 1,19%.Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за июль сократился до 1,56 млрд рублей (на 6,61%).Рублевая денежная масса снизилась за прошлый месяц на 1,61% и на 1 августа составила 21,348 млрд рублей.Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 2,28%, составив 25,726 млрд рублей.