SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Шило: зарплата работников здравоохранения за год выросла почти на 16%

Шило: зарплата работников здравоохранения за год выросла почти на 16%

Зарплата работников здравоохранения за год выросла на 15,9%, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает БЕЛТА.


Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения за январь – октябрь 2021 года составила Br1326, в том числе у врачей – Br2198, специалистов со средним медицинским образованием – Br1367. "По отношению к 2020 году рост номинальной заработной платы составил 15,9%", – сказал Вячеслав Шило. Он добавил, что в здравоохранении отмечен самый высокий рост заработной платы среди всех отраслей экономики, что объясняется выплатами по Указу № 131.

Эти надбавки позволили за 10 месяцев текущего года достичь соотношения между среднемесячной зарплатой работников здравоохранения с показателем среднемесячной зарплаты всего по республике на уровне 94,2%. В 2020 году этот показатель составлял 91,5%, в 2019-м – 80,3%.

 "Мы надеемся, что поручение Главы государства о сохранении в отрасли средств, выделенных дополнительно на реализацию Указа № 131, позволит выполнить показатели приоритетного повышения уровня заработной платы медицинских работников: врачей – на 150%, специалистов со средним медицинским образованием – на 90%, определенные программой социально-экономического развития страны на текущую пятилетку", – сказал председатель БПРЗ.

Он добавил, что только при тесном сотрудничестве социальных партнеров на всех уровнях поставленные задачи могут быть выполнены в полном объеме и это обеспечит дальнейшее развитие отрасли.

На пленуме обсуждают выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020–2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. Заседание проходит под председательством лидера Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава Шило. К участию в работе пленума приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев. Участвуют также представители парламентского корпуса, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома. 

Фото из архива БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы