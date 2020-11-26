Шило: медучреждения сейчас лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии

, – отметил Вячеслав Шило.По поручению Республиканского комитета профсоюза технические инспекторы труда провели мониторинги, касающиеся обеспечения водителей организаций отрасли средствами защиты и дезинфицирующими средствами. Усилен контроль за правильным использованием средств индивидуальной защиты, организована система централизованного мониторинга недельной потребности в СИЗ на уровне каждого медучреждения., – отметил Вячеслав Шило.Вместе с тем он подчеркнул, что "главная задача профсоюзного актива всех уровней – ежедневный мониторинг обеспечения СИЗ и их качество, а также информирование вышестоящей организации о проблемах и принятых мерах".Председатель Республиканского комитета добавил, что, учитывая жесткие меры безопасности и невозможность посещения красных зон инженерами по охране труда и техническими инспекторами труда, главная роль в контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, применением средств индивидуальной защиты, соблюдением масочного режима и личной безопасности, исправной работой систем вентиляции и кондиционирования помещений, обработкой рабочих мест и мест общего пользования, организацией горячего питания отводится общественным инспекторам труда.