Медицинские учреждения страны лучше обеспечены средствами индивидуальной защиты, чем в начале эпидемии. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, пишет БЕЛТА.
"Особую важность в сегодняшних условиях имеет создание безопасных условий труда, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на рабочих местах", – отметил Вячеслав Шило.
По поручению Республиканского комитета профсоюза технические инспекторы труда провели мониторинги, касающиеся обеспечения водителей организаций отрасли средствами защиты и дезинфицирующими средствами. Усилен контроль за правильным использованием средств индивидуальной защиты, организована система централизованного мониторинга недельной потребности в СИЗ на уровне каждого медучреждения.
"Сегодня наши организации значительно лучше обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, чем в начале эпидемии. Это факт", – отметил Вячеслав Шило.
Вместе с тем он подчеркнул, что "главная задача профсоюзного актива всех уровней – ежедневный мониторинг обеспечения СИЗ и их качество, а также информирование вышестоящей организации о проблемах и принятых мерах".
Председатель Республиканского комитета добавил, что, учитывая жесткие меры безопасности и невозможность посещения красных зон инженерами по охране труда и техническими инспекторами труда, главная роль в контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, применением средств индивидуальной защиты, соблюдением масочного режима и личной безопасности, исправной работой систем вентиляции и кондиционирования помещений, обработкой рабочих мест и мест общего пользования, организацией горячего питания отводится общественным инспекторам труда.
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Шило: медучреждения сейчас лучше обеспечены средствами защиты, чем в начале эпидемии
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ