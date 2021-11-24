Шевцов: созданы все условия для того, чтобы люди чувствовали себя в абсолютно нормально и комфортно

Об этом на открытии пресс-центра у транспортно-логистического центра, где расположились беженцы, проинформировал Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Он также детализировал, что ежедневно беженцам выдается примерно 4,5 тонн продуктов. Это молоко и готовые продукты питания, а также мясные консервы и крупы для приготовления горячих обедов.
- Мы ежедневно обеспечиваем питание мигрантов, которые находятся в логистическом центре. Утром раздается горячий чай, печенье, йогурты, молочные смеси, фрукты. Кроме того, в женской палатке, а у нас разделены потоки - женщины с детьми и мужчины получают гуманитарную помощь в разных палатках, выдаются памперсы. Мы обеспечены всеми размерами. Недостатка в этом нет. Выдаются также средства гигиены, достаточно бутилированной воды. В обед - это 14 - 14.30 - раздача горячей каши с мясом и выдача продуктового набора на ужин. Также утром для детей раздаются игрушки, альбомы для рисования, карандаши и обязательно конфеты. Сегодня, например, раздавали шоколад.
По словам Дмитрия Шевцова, сотрудники организации со вчерашнего дня приступили к анкетированию обитателей транспортно-логистического центра. Анкеты составлены на трех языках, включая английский и арабский. Благодаря им планируется изучить потребности беженцев для расширения спектра возможной помощи.
- Считаю, что здесь в принципе созданы все условия для того, чтобы люди чувствовали себя в абсолютно нормальных, комфортных условиях.