Шевцов: от исхода ситуации с беженцами зависит и сдерживание Европы от регионального кризиса

Таким мнением в своем Telegram-канале поделился директор Центра по проблемам европейской интеграции, политический аналитик Юрий Шевцов.
– Великая странность мира: вот эти люди своими страданиями пытаются не только дать себе и своим семьям лучшую жизнь. Эти курды, арабы, афганцы, люди из Черной Африки сдерживают безумие национализма. От исхода нынешнего миграционного кризиса в немалой степени зависит и сдерживание Восточной Европы от большого регионального кризиса, – считает эксперт.
По его словам, в основе этого национализма стремление Польши создать новую версию Речи Посполитой.
– Уменьшение регионального значения Польши из-за гуманитарного кризиса на границе – это шаг в сторону от красной линии сползания Восточной Европы к состоянию огромного, взорванного войной Донбасса. Чем быстрее все эти восточные люди окажутся в Германии, тем больше будет шансов, что и сама Польша не впадет в состояние времен Пилсудского и Рыдз-Смиглы вновь. И весь регион за собой не потащит к новой большой катастрофе, – резюмировал Юрий Шевцов.