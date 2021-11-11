Шевцов о работе Красного Креста по линии беженцев: мы опираемся на все законы и устои белорусского государства

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Руководитель подчеркнул: по всем международным конвенциям, неважно в какой стране, если есть беженцы, им должна быть оказана помощь.- пояснил он.Шевцов также высказался о происходящем на белорусско-польской границе:сказал гость студии.При этом генсек отметил, что мигрантам неоднократно предлагалось попасть в Беларусь: они отказывались.добавил он.Шевцов также напомнил, что главным принципом работы Красного Креста является нейтральность.- заключил он.