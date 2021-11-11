Шевцов о работе Красного Креста по линии беженцев: мы опираемся на все законы и устои белорусского государства

Об этом рассказал генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
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Руководитель подчеркнул: по всем международным конвенциям, неважно в какой стране, если есть беженцы, им должна быть оказана помощь.
- Зная, что на границе находятся мигранты, мы не можем не оказать необходимую помощь. Мы давно работаем по направлению с мигрантами. Были случаи, когда люди нелегально попадали в Беларусь и задерживались, есть те, кто просили убежища. Пока шел процесс оформления документов, беженцы содержались в специальных помещениях - так называемых хостелах, - пояснил он.
Шевцов также высказался о происходящем на белорусско-польской границе:
- Мы тесно сотрудничаем с ГПК, общественными объединениями и международными организациями по миграции, с ООН. Мы являемся координаторами работы с международными общественными объединениями. Важно понимать, что граница - это не проходной двор. Мы опираемся на все законы и устои белорусского государства, - сказал гость студии.
При этом генсек отметил, что мигрантам неоднократно предлагалось попасть в Беларусь: они отказывались.
- Они намерены идти в ЕС. Здесь все прозрачно, механизмы есть. Мы понимаем, что Польша для них - это просто промежуточная страна. Их интересуют другие развитые европейские страны, которые их когда-то туда пригласили, - добавил он.
Шевцов также напомнил, что главным принципом работы Красного Креста является нейтральность.
- Мы готовы прийти на помощь человеку, независимо от политических взглядов, вероисповедания, социального статуса, возраста и пола, - заключил он.