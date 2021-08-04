Шевцов: мы еще не победили COVID-19 до конца, но уже знаем, что это такое, и можем работать наперед

Об этом главный врач 1-й клинической больницы г. Минска Дмитрий Шевцов заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет напомнил, что Беларуси «пытаются со стороны навязать демократию». «Но мы видим, что протесты против ковид-ограничений в Европе сейчас только на старте. Вводят ковид-паспорта, без вакцины никуда нельзя зайти… Все достаточно жестко. Это на данном этапе доказывает, что демократия здесь, в Беларуси. Мы даем человеку право выбора: хочешь защитить свое здоровье – иди прививайся, хочешь обезопаситься – носи маску. В общем, это твое решение. Так, может, в вопросе демократии стоит посмотреть на Беларусь?» – спросил журналист.
– Мое мнение: сейчас демократия равна хаосу. Там, где много демократии, нет никакого решения, движения вперед. Вернее, есть, но уже тогда, когда это никому не надо, – ответил Дмитрий Шевцов.
Он привел пример по теме выбора пути борьбы с коронавирусной инфекцией:
– [Допустим], мы сейчас соберем круглый стол с Министерством здравоохранения, посадим туда всех врачей, и каждый будет с высоты своего направления деятельности рассказывать, как необходимо двигаться. Направления будут разными – это будет лебедь, рак и щука. А Минздрав будет сидеть и говорить: «Давайте придем к какому-то [единому] мнению». И мы к нему придем, но когда спасать будет уже некого. Поэтому я считаю, что [в стране] должны быть и элементы демократии, и четкая политика ведомства. Если мы говорим про борьбу с пандемией, то четкая политика Минздрава, которая говорит, что и как. Все мы, как солдаты, встали в строй и начинаем работать.
Медик добавил:
– Мы до конца не победили коронавирус, но уже знаем, что это, и можем работать по некоторым направлениям наперед. Лето в этом году жаркое, уровень заболеваемости низкий. Да, у нас есть стационары, которые продолжают работать с COVID-19, но их очень мало. Люди общаются, живут нормальной жизнью, радуются солнышку – правильно.
Резюмируя, врач призвал белорусов прививаться от COVID-19. «Никакого другого метода для профилактики коронавирусной инфекции сейчас, к сожалению, не существует», – пояснил он.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.