Шевцов: мы еще не победили COVID-19 до конца, но уже знаем, что это такое, и можем работать наперед

Ведущий программы Вадим Шепет напомнил, что Беларуси– спросил журналист.ответил Дмитрий Шевцов.Он привел пример по теме выбора пути борьбы с коронавирусной инфекцией:Медик добавил:Резюмируя, врач призвал белорусов прививаться от COVID-19.пояснил он.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.