Шевцов: что же скрывает Польша, не пуская к границе СМИ и гуманитарные организации

Что же может скрывать Польша, не пуская к границе со своей стороны СМИ и гуманитарные организации? Таким вопросом в своем Telegram-канале задается политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
– Смотрю видео с погранперехода, где идет основной сегодняшний сюжет кризиса беженцев. Так беженцы своей колонной уже вошли на территорию Польши? Пустая линия для транспорта – это белорусская. Вторая, где стоят беженцы, – это уже Польша. Интересная юридическая коллизия, если так, – рассуждает эксперт. – Тут моя профессиональная совесть тоже спокойна. Я еще летом публично предупреждал, что подобное возможно: штурмы границы мелкими и крупными группами, большие лагеря у границы и погранпереходов, штурмы погранпереходов большими колоннами, парализация беженцами движения через погранпереходы, раскол общественного мнения в странах ЕС и так далее.
Юрий Шевцов обращает внимание на следующую странность: поляки до сих пор почти не пускают к границе со своей стороны СМИ и гуманитарные организации.
– Все эти структуры и новостной поток идет в основном через белорусскую сторону границы. Что они там у себя скрывают настолько, что готовы отдать информационную инициативу и политические козыри на белорусскую сторону? – написал аналитик.