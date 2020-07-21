Шесть полос вместо трех – в Витебске начали реконструкцию улицы Гагарина

Сегодня на улице Гагарина в Витебске начали демонтаж трамвайных путей. Через год, к следующему фестивалю «Славянский базар», узкая улица с трехполосной проезжей частью должна стать широкой и удобной для всех участников движения. Это будет шесть полос – по три в каждом направлении – и шестиметровая разделительная зеленая зона. Часть улицы Гагарина уже именно так и выглядит: реконструкцию провели в 2000–2007 годах. На продолжение не было средств.

В июле строители сдали значимый для города объект – Полоцкий путепровод, который построили значительно быстрее нормативных сроков. Это сэкономило существенную сумму – 24 миллиона рублей – и Александр Лукашенко поддержал предложение оставить деньги в Витебске для завершения реконструкции улицы Гагарина.

О сроках и сложностях новой стройки сегодня рассказал журналистам заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус:

– Главная трудность – то, что мы не можем здесь полностью перекрыть движение транспорта, так как нет объездных путей. Здесь много подземных коммуникаций – теплосети, связь, электрокабель. Так что строителям предстоит не просто закатать асфальт, а поменять все, что под землей. Если бы можно было закрыть движение, было бы проще и быстрее. В условиях постоянного трафика придется делать сначала одну сторону движения, затем вторую. Конечно, это создаст неудобства для жителей, но, надеюсь, они с пониманием отнесутся к таким переменам.





Проект 2005 года будет актуализирован –дорогу обустроят современными светильниками и остановочными пунктами. Протяженность улицы – 5,5 километра, предварительная стоимость – 39 миллионов рублей. Недостающую сумму будут изыскивать в областном бюджете.

Вместо трамваев сюда пойдут дополнительные автобусы и троллейбус.