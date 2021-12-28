Шесть электронных ярмарок вакансий пройдут 28 декабря в Беларуси

Шесть региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 28 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пружанского райисполкома с 10:00 до 12:00 проведет электронную ярмарку вакансий для граждан, находящихся в базе данных не занятых в экономике, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел; прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. Участниками мероприятия станут шесть организаций – ОАО «Агро-Колядичи», ОАО «Журавлиное», филиал Пружанского районного потребительского общества «Комбинат кооперативной промышленности», ОАО «Родина», ОАО «Отечество» и ОАО «Пружанский райагросервис». В тот же временной промежуток пройдет электронная ярмарка вакансий Житковичского района. Свои варианты трудоустройства предложат Житковичская центральная районная больница, КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» и ОАО «Житковичский моторостроительный завод».

С 10:00 до 11:00 электронную ярмарку вакансий для граждан, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, проведет управление по труду, занятости и социальной защите Глубокского райисполкома. Планируется представить более 40 свободных рабочих мест. Участниками ярмарки станут ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат», УП «Глубокский мясокомбинат», Глубокский хлебозавод и ОАО «Черневичи».

В Петриковском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00. По предварительной информации, в мероприятии примут участие Петриковский районный исполнительный комитет, КПУП «Петриковский райжилкомхоз», СУП «Полесье-Агроинвест», УЗ «Петриковская центральная районная больница», Петриковский филиал Гомельского облпотребобщества, Копцевичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов и ГУО «Лясковичская средняя школа».

А вот в Чечерском районе, где аналогичная ярмарка также пройдет с 10:00 до 12:00, не все наниматели местные. Это КУП «Минская овощная фабрика», ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» и Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Чечерского района.

Еще одна запланированная на 28 декабря электронная ярмарка вакансий намечена в Россонском районе с 11:00 до 12:00. Предназначена она для граждан, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел либо прекративших нахождение в лечебно-трудовых профилакториях. Предварительно известно об одном нанимателе, предлагающем варианты трудоустройства, – КУП «Селявщина». Сюда требуются бухгалтер, главный энергетик, инженер по механизации и автоматизации производственных процессов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.