Шесть электронных ярмарок вакансий пройдут 24 декабря в Беларуси

Шесть региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 24 декабря на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Управление по труду, занятости и социальной защите Верхнедвинского райисполкома с 10:00 до 11:00 проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для лиц с ограниченными возможностями. Участники мероприятия – Территориальный центр социального обслуживания населения (требуются инспектор по основной деятельности, сиделка и экономист), КУПСХП «Освейский» (этому сельхозпредприятию нужны главный бухгалтер, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, зоотехник, инженер-механик, инженер по механизации трудоемких процессов, оператор машинного доения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства), Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Верхнедвинского района (есть вакансии агента по снабжению, инженера-механика, инженера по ремонту оборудования, зданий и сооружений, технолога), ОАО «Нурово» (требуются животновод и оператор машинного доения), ОАО «Верхнедвинский льнозавод» (есть места машиниста котельной, техника-энергетика, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, экономиста) и КУПСХП «Дриссенский», которому нужен хороший инспектор по кадрам.

Электронная ярмарка вакансий Жлобинского района пройдет с 10:00 до 11:00. Ее участниками станут два нанимателя из столичного региона – КУП «Минская овощная фабрика» с 27 вариантами трудоустройства и ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг». В Брагине с 11:00 до 12:00 намечена электронная мини-ярмарка вакансий. Свои рабочие места представит Брагинский территориальный центр социального обслуживания населения, которому требуются няня, сиделка, социальный работник и специалист по социальной работе.

Электронная ярмарка вакансий Бешенковичского района пройдет с 11:00 до 12:00. Свои предложения по трудоустройству озвучат СООО «Белвест» (предприятию требуются обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий, сборщик обуви), УП «Витебский комбинат хлебопродуктов» (20 вакансий), фиалал «Бешенковичское ДРСУ № 110» КУП «Витебскоблдорстрой», УЗ «Бешенковичская центральная районная больница (требуются врачи-специалисты). Наконец, еще две электронные ярмарки вакансий должны пройти с 10:00 до 11:00 в Добрушском и Ивацевичском районах. Состав участников этих мероприятий заранее не оглашается.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.