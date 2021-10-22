Шесть белорусов госпитализированы после аварии под Киевом

Шесть граждан Беларуси госпитализированы в Обуховскую центральную районную больницу после аварии под Киевом. Об этом сообщают в Telegram-канале "Официальный Минздрав".
После первичного осмотра медики Обуховской ЦРБ сообщили белорусским коллегам, что пострадавшие получили травмы средней и легкой степени. Их жизни ничего не угрожает.
Специалисты Министерства здравоохранения Беларуси находятся в постоянном контакте с украинскими коллегами.
ДТП произошло на 51-м трассы Киев – Знаменка. Согласно информации местной полиции, в автобусе находились 17 человек – все белорусские граждане.
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