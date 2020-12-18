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Шерстнев: в течение пяти лет нужно омолодить сельское хозяйство

Как создать условия для жизни и работы в регионах, чтобы на село поехала молодежь? Это было главной целью поездки в Чашникский район руководства Витебской области во главе с председателем облисполкома Николаем Шерстневым.


Первым пунктом маршрута стала недавно открывшая двери после масштабного ремонта средняя школа № 1 Новолукомля. Работы по обновлению начались летом в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». За несколько месяцев строители капитально отремонтировали кровлю здания, систему молниезащиты, заменили внутренние сети электро- и водоснабжения, канализации, отопления, наружную ливневую канализацию. В столовой установили современную вентиляцию, во всей школе заменили дверные блоки, в учебных кабинетах первого этажа уложили линолеум, восстановили в учреждении мозаичные полы в коридорах и гардеробах. Санузлы облицевали новой керамической плиткой, построили отдельное место для санитарных и гигиенических процедур для физически ослабленных лиц. 


Как рассказала директор СШ № 1 г. Новолукомля Фаина Вишневская, учащиеся осваивают азы профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. На базе школы функционируют два районных ресурсных центра, открыт районный Центр допризывной подготовки.

В проекте «Модернизация системы образования Республики Беларусь» участвуют 30 школ области, среди них и СШ № 4 в Чашниках, где в настоящее время также ведутся ремонтные мероприятия. Как пояснила директор школы Елена Дабатовкина, на время капремонта учащиеся распределены по другим учреждениям образования райцентра.


Чтобы улучшить диагностику в районе и не отправлять пациентов в областные учреждения здравоохранения, в Чашникской райбольнице установили универсальный цифровой рентгенодиагностический комплекс "Униэксперт 3+" на три рабочих места. Он состоит из стола-штатива, стола снимков с плавающей декой и вертикальной стойки. Аппарат предназначен для рентгенографических исследований позвоночника, суставов, кисти, стопы, черепа в положении пациента сидя, лежа, стоя, рентгеноскопических исследований органов грудной клетки и выполнения линейной томографии.


Снимки делаются как в аналоговом, так и в цифровом исполнении, чего раньше у нас не было. Есть возможность записать результат на диск пациента.  Плавающая дека обеспечивает быстрое и точное позиционирование пациента, – рассказала об особенностях комплекса рентген-лаборант Юлия Позняк.

Последней точкой маршрута областного руководства стало открытие молочно-товарной фермы в деревне Тяпино ОАО «Проземле-Агро». Здесь содержится 1400 голов крупного рогатого скота.


Чтобы люди работали на земле, должен быть интерес, хотя бы материальный. Если условия труда устарели, достичь желаемого невозможно. Современное оборудование, технологии помогут выйти на лучшие результаты, что в свою очередь даст возможность получать и достойную заработную плату.

В течение пяти лет нужно омолодить сельское хозяйство, – заявил Николай Шерстнев. – Село стареет. Ежегодно в деревнях численность населения сокращается на 7–8 тысяч. Это средний район. Несложно прикинуть, что будет в перспективе. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы за пять лет создать необходимые условия. Того села, которое есть сейчас, уже больше не будет. Мы должны создать современное село с крупнотоварным производством, мощной техникой, большими полями.


Пока массового потока желающих работать на селе нет, руководитель хозяйства должен делать все необходимое, чтобы задержать специалиста, убежден председатель Витебского облисполкома, и прежде всего – предоставить жилье, если нет построенного – арендовать.

Посещение Чашникского района получилось многогранным и неоднозначным. Мы хотели посмотреть, как претворяется в жизнь наша стратегия: как в школах проводится профориентация в сельскохозяйственном направлении, показать начальнику управления образования, которого я сегодня взял с собой, в каких современных условиях должна работать молодежь. Здесь будет и высокая продуктивность, и достойная заработная плата. На Чашникском районе мы уже обкатываем эту модель. Но работы в этом направлении еще непочатый край, мы стоим у истоков, – подвел итоги поездки Николай Шерстнев.






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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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