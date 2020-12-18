Шерстнев: в течение пяти лет нужно омолодить сельское хозяйство

Первым пунктом маршрута стала недавно открывшая двери после масштабного ремонта средняя школа № 1 Новолукомля. Работы по обновлению начались летом в рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь». За несколько месяцев строители капитально отремонтировали кровлю здания, систему молниезащиты, заменили внутренние сети электро- и водоснабжения, канализации, отопления, наружную ливневую канализацию. В столовой установили современную вентиляцию, во всей школе заменили дверные блоки, в учебных кабинетах первого этажа уложили линолеум, восстановили в учреждении мозаичные полы в коридорах и гардеробах. Санузлы облицевали новой керамической плиткой, построили отдельное место для санитарных и гигиенических процедур для физически ослабленных лиц.Как рассказала, учащиеся осваивают азы профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. На базе школы функционируют два районных ресурсных центра, открыт районный Центр допризывной подготовки.В проекте «Модернизация системы образования Республики Беларусь» участвуют 30 школ области, среди них и СШ № 4 в Чашниках, где в настоящее время также ведутся ремонтные мероприятия. Как пояснила, на время капремонта учащиеся распределены по другим учреждениям образования райцентра.Чтобы улучшить диагностику в районе и не отправлять пациентов в областные учреждения здравоохранения, в Чашникской райбольнице установили универсальный цифровой рентгенодиагностический комплекс "Униэксперт 3+" на три рабочих места. Он состоит из стола-штатива, стола снимков с плавающей декой и вертикальной стойки. Аппарат предназначен для рентгенографических исследований позвоночника, суставов, кисти, стопы, черепа в положении пациента сидя, лежа, стоя, рентгеноскопических исследований органов грудной клетки и выполнения линейной томографии.– рассказала об особенностях комплексаПоследней точкой маршрута областного руководства стало открытие молочно-товарной фермы в деревне Тяпино ОАО «Проземле-Агро». Здесь содержится 1400 голов крупного рогатого скота.Чтобы люди работали на земле, должен быть интерес, хотя бы материальный. Если условия труда устарели, достичь желаемого невозможно. Современное оборудование, технологии помогут выйти на лучшие результаты, что в свою очередь даст возможность получать и достойную заработную плату.– заявил Николай Шерстнев. –Пока массового потока желающих работать на селе нет, руководитель хозяйства должен делать все необходимое, чтобы задержать специалиста, убежден председатель Витебского облисполкома, и прежде всего – предоставить жилье, если нет построенного – арендовать.– подвел итоги поездки Николай Шерстнев.