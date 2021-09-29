Шерстнев на открытии тира в Витебском УОР: для спортсменов созданы хорошие условия

В Витебском государственном училище олимпийского резерва открыли обновленный тир. Торжественное открытие важного для подготовки спортсменов объекта состоялось сегодня с участием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, а также почетной гостьи Ольги Шиленок – выпускницы данной спортивной школы 1981 года, мастера спорта международного класса по пулевой стрельбе, завоевавшей множество наград на состязаниях самого высокого уровня.







Изначально тир занимал подвальное помещение училища. На протяжении длительного времени он находился в неудовлетворительном состоянии. Ситуация изменилась в нынешнем году с открытием отделения пулевой стрельбы, которое возобновило свою работу в училище с 1 сентября. К этому событию помещение тира, необходимое для подготовки спортсменов, разительно обновили. Затраты на ремонт составили 295 тысяч рублей. При этом не менее 30% работ выполнено силами работников училища.





Теперь помещение разделено на две зоны, каждая из которых представляет собой отдельный тир. Первый предназначен для тренировок из пневматического и малокалиберного оружия. Здесь также имеется зона для проведения общефизической и теоретической подготовки. Второй 58-метровый с огневыми рубежами 50 и 25 метров. Он задействован для тренировок из малокалиберного оружия учащихся отделений стрельбы и биатлона. Для более эффективной работы тиров заключен договор по их использованию СДЮШОР БФСО «Динамо» на условиях безвозмездного пользования.







Важность данного события отметил руководитель области. По его мнению, без современной материальной базы спортсменам невозможно добиться высоких результатов, с которыми можно выигрывать крупные чемпионаты.

«Плановая системная работа по обновлению спортивных учреждений ведется в Витебской области постоянно. Ежегодно отрабатываются планы по каждому объекту. Такой подход необходим, чтобы ребята наиболее качественно могли готовиться к соревнованиям. Его результат мы увидели сегодня на примере училища. Здесь рядом располагаются тренировочная, учебная базы, общежитие. Для спортсменов созданы хорошие условия», – констатировал Николай Шерстнев.





Высокую оценку проделанной работе дал министр спорта и туризма. Со стороны своего ведомства Сергей Ковальчук пообещал подставить плечо в плане комплектования тира новым оборудованием и инвентарем.

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