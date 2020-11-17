Нагревать масло для этого совершенно не обязательно. Приятный хруст картофелю придаст другой ингредиент, пишет Lenta.ru.
В первую очередь, как отмечает шеф-повар Дэн Клугер, нужно правильно выбрать корнеплод. В идеале нужно использовать молодой картофель, или беби-сорт. Если такой возможности нет, специалист советует выбирать овощи помельче. Кстати, чистить такой картофель не надо – в большинстве случаев хватит и тщательного мытья, которое позволит избавиться от грязи.
А в чем секрет идеальной корочки у жареного картофеля? Ответ прост – яичные белки.
Технологию уточняет The Mirror: яичные белки нужно взбить и покрыть ими картофелины. Потом в ход идут приправы: соль, перец и другие по вкусу. Запекать блюдо нужно 20 минут при 200 градусах.
Фото: pixabay.com
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Шеф-повар поделился секретом приготовления идеального жареного картофеля
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