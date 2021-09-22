Щёкин: прошли те времена, когда нужно было бороться за власть

Об этом заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Специалист высказался на тему создания новых политических партий в Беларуси.
Он обратился к руководителям партий:
– Прошли те времена, когда нужно было бороться за власть. ХХ век ушел. Сейчас, по моему разумению, партии должны создаваться для запуска социальных лифтов, воспитания молодого поколения, создания той системы госуправления, которая могла бы включать в себя и просветительскую нотку. То есть просвещать и госуправленцев, – поделился мнением Щёкин.