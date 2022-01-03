Щёкин: лицо европейской демократии сродни дьяволу. У нас другой путь

Николай Щёкин. Архивное фото

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Спикер отметил:Николай Щёкин напомнил, что сейчас поляки стали во главе ОБСЕ и будут председательствовать целый год, а в конце 2022-го должны сделать окончательный доклад, подвести итоги работы организации.– заявил Николай Щёкин.По словам эксперта, ситуация с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС и реакция Запада на происходящее– заключил гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.