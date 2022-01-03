Щёкин: лицо европейской демократии сродни дьяволу. У нас другой путь

Ситуация с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС и реакция Запада на происходящее лишний раз показала истинное лицо европейской демократии, которое сродни дьяволу. У нас другой путь, заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Николай Щёкин. Архивное фото
Спикер отметил: «Беларусь, по информации [министра иностранных дел Владимира] Макея неоднократно направляла и в ОБСЕ, и в Европарламент, в другие международные инстанции факты о тех нарушениях, которые были у нас на границе. До сих пор мы не видим никакой реакции».
Николай Щёкин напомнил, что сейчас поляки стали во главе ОБСЕ и будут председательствовать целый год, а в конце 2022-го должны сделать окончательный доклад, подвести итоги работы организации. «Как вы думаете, в каком свете они представят Беларусь? Что будет сейчас с европейской политикой? Сейчас будет самое интересное, мы будем видеть практически развал, раздрай в Европе, потому что в ОБСЕ пришли своего рода реваншисты. Одновременно и консерваторы, и либералы, они уже сами забыли, кто они», – заявил Николай Щёкин.
По словам эксперта, ситуация с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС и реакция Запада на происходящее «лишний раз показала истинное лицо европейское демократии, которое сродни дьяволу». «Это неприемлемо. У нас другой путь. Для нас главное – справедливость, историческая память и правда. Мы с этого пути теперь не сойдем», – заключил гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.