Щёкин: 22 июня 2021-го был поставлен крест на втором блицкриге

Таким мнением заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», где он сегодня был гостем вместе с аналитиком Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексеем Авдониным.
Николай Щёкин. Архивное фото
Ведущий программы Вадим Шепет напомнил, что вчера в отношении Беларуси рядом государств были введены санкции. Это произошло в день 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны. Журналист задал вопрос: «Такая деталь показывает направленность действий этих стран?»
– Запад всегда был символичным во всем. Ментально он был алчный, всегда врал, а сейчас теоретико-методологически воссоздает новый коллективный гитлеризм, – заявил в ответ Николай Щёкин. Спикер добавил, что страны Запада в отношении Беларуси «начали применять те технологии, которые мы на себе ощутили в середине ХХ века».
Он также отметил, что вчера во время выступления Главы государства в Брестской крепости «был поставлен крест на втором блицкриге». По словам Николая Щёкина, белорусы за последние 80 лет пережили два блицкрига: в 1941-м и в 2020-м.
Что касается санкций, эксперт сказал следующее:
– Это я называю обыкновенным фашизмом. 21–22 июня согласовывать санкции по нескольким направлениям… Мне это напомнило основные направления плана «Ост» (программа распространения и закрепления влияния Третьего рейха в Восточной Европе. – Прим. ред.). Там то же самое: была продовольственная программа, финансовые вопросы… Все повторяется, ничего не поменялось.
Николай Щёкин подытожил: «Нам надо свыкнуться с той мыслью, что страны коллективного Запада для нас не друзья, а враги. Да, с врагами тоже можно вести диалог. Но в данном случае этого сделать не с кем».
Вопрос введения Западом санкций в отношении Беларуси вчера прокомментировали Президент Александр Лукашенко, Премьер-министр Роман Головченко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. С заявлением выступило и Министерство иностранных дел.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Щёкин: 22 июня 2021-го был поставлен крест на втором блицкриге
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