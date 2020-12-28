В интервью ИД «Беларусь сегодня» руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина прокомментировала так называемый «Акт о демократии в Беларуси». По ее словам, в этом документе предлагается ряд деструктивных мер, направленных на раскол белорусского общества и развал страны.
– Политика любой страны осуществляется только в ее интересах. И главная цель мировой политики – борьба за ресурсы и контроль над ними. В том числе человеческие ресурсы. Но эти цели должны быть красиво завуалированы и лучшая драпировка для этого – термин «демократия». Суть навязываемой нам так называемой демократии образно охарактеризовал Бернард Шоу: «демократия – это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».
Политикам в США и странах ЕС безразлична судьба Беларуси, там идут свои игры. Некоторые из них даже не знают, где находится такая страна. И следовало бы Кристоферу Смиту, разработчику этого акта о демократии приехать в Беларусь хотя бы один раз. Главное, чтобы не перепутал с Нигерией и доехал. В подготовленном им законопроекте сформулировано, что «США не признают результаты выборов и отказываются признавать Александра Лукашенко легитимно избранным руководителем Беларуси». И при этом предлагается ряд деструктивных мер, направленных на раскол нашего общества и развал страны. По сути, это политическое хамство и грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси.
Марианна Щеткина подчеркнула, что тот факт, что в данном документе вспомнили о Союзном государстве, говорит о том, что они им интересуются. А значит, замечают интеграционные процессы.
– Пусть привыкают к мысли, что Союзное государство будет только укрепляться. Что касается стран ЕС, здесь понятно, кто музыку заказывает… Но следует отличать отношение к Беларуси народов этих стран и позиции их правительств. Зачастую у себя разобраться не могут, вот и отвлекают внимание, как умеют, на других. Правда, что-то мы не слышали от еврочиновников критических оценок проведения президентских выборов в США. Досрочное голосование в ряде штатов более полутора месяцев; голосование по почте; отсутствие наблюдателей. И вообще, выборы не являются прямыми. О какой прозрачности можно говорить?
Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске отметила, что Беларусь всегда отличалась в своей внешней политике конструктивным, взвешенным подходом.
– Нужно строить отношения в правовом поле, на основе взаимного уважения, невмешательства и добрососедства и никогда не решать вопросы через давление и ультиматумы.
Полная версия интервью с руководителем представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианной Щеткиной выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.
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Щеткина прокомментировала так называемый «Акт о демократии в Беларуси»
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Фото: Алексей МАТЮШ