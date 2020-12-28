Щеткина прокомментировала так называемый «Акт о демократии в Беларуси»

Марианна Щеткина подчеркнула, что тот факт, что в данном документе вспомнили о Союзном государстве, говорит о том, что они им интересуются. А значит, замечают интеграционные процессы.Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске отметила, что Беларусь всегда отличалась в своей внешней политике конструктивным, взвешенным подходом.Полная версия интервью с руководителем представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианной Щеткиной выйдет в одном из ближайших номеров газеты “Рэспубліка” и на сайте sb.by.