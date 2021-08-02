В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня в рамках Игр прошли соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с трех положений с 50 м среди мужчин. Нашу страну представлял Юрий Щербацевич.
Белорус занял седьмое место, набрав 406,3 балла. Напомним, что при квалификации в финал Юрий Щербацевич был восьмым (результат – 1176-55x).
Золотую медаль в этом виде спорта выиграл спортсмен из Китая Чжан Чанхун, набравший 466,0 баллов – это мировой рекорд. На втором месте пьедестала расположился россиянин Сергей Каменский (464,2 балла), лидировавший по итогам квалификационных состязаний. А замкнул тройку лидеров представитель Сербии Миленко Себич (448,2 балла).
К слову, для Каменского это уже вторая олимпийская награда в Токио. Ранее россиянин завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в миксте вместе с Юлией Каримовой.
Напомним, что сегодня белорусские спортсмены прошли в полуфиналы соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Подробнее об этом можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О том, как белорусы выступили на Играх за выходные, читайте в нашем обзоре.
Опубликовано:
3429
Щербацевич занял 7-е место в финале по стрельбе из винтовки на Олимпиаде
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: