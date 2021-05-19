Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы

Об этом заявил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.
Фото: БЕЛТА
Вопросы занятости – одни из основных для профсоюзов. С прошлого года в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки эта тема под особым контролем. В результате пандемии были нарушены многие производственные цепочки. В итоге для сохранения производства и трудовых коллективов на ряде предприятий была установлена неполная занятость. Речь идет о неполном рабочем времени, простоях, вынужденных отпусках с частичным или вовсе без сохранения заработной платы.
Так, в 2020 году в Минске для около 54 тысяч человек устанавливался простой. Порядка 13 тысячам работников были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением зарплаты.
– С начала этого года ситуация несколько улучшилась. Тем не менее мы продолжаем фиксировать факты установки неполного рабочего времени, – отметил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович. – В этой ситуации нас особенно тревожит тот факт, что есть случаи предоставления вынужденных отпусков без сохранения заработной платы. Например, в марте порядка 300 человек были в таких отпусках. Мы считаем, что, несмотря на все объективные сложности, нанимателям необходимо минимизировать такую практику. И искать возможности для хотя бы частичной оплаты.
Со своей стороны профсоюзы стараются оказывать возможную помощь тем, кто находится в подобной непростой ситуации. В профсоюзных организациях на всех уровнях созданы "кассы взаимопомощи", из которых оказывается материальная поддержка людям. Кроме того, в случаях длительных экономических сложностей на тех или иных предприятиях профсоюзы совместно с социальными партнерами решают вопросы перетрудоустройства.
Также особое внимание на пленуме столичного профсоюзного актива было уделено вопросам уровня и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения трудового законодательства. Отдельная тема обсуждения – стабильность работы предприятий в условиях введения Евросоюзом санкций в отношении ряда организаций и призывов деструктивных сих к незаконным забастовкам.
– Сегодня мы видим, что отдельные лица продолжают призывать саботировать работу заводов и организаций. Кроме того, многие пошли дальше: оказывается давление на партнеров белорусских предприятий. Это не что иное как попытка выжить конкурентов с рынка, – подчеркнул Александр Щекович. – В этих условиях профсоюзы прилагают все усилия для того, чтобы люди не потеряли работу, заработную плату и достигнутые социальные гарантии.
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Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы
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