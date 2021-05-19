Щекович: нанимателям необходимо минимизировать случаи направления работников в отпуска без сохранения заработной платы

Фото:

БЕЛТА

Вопросы занятости – одни из основных для профсоюзов. С прошлого года в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки эта тема под особым контролем. В результате пандемии были нарушены многие производственные цепочки. В итоге для сохранения производства и трудовых коллективов на ряде предприятий была установлена неполная занятость. Речь идет о неполном рабочем времени, простоях, вынужденных отпусках с частичным или вовсе без сохранения заработной платы.Так, в 2020 году в Минске для около 54 тысяч человек устанавливался простой. Порядка 13 тысячам работников были предоставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранением зарплаты., – отметил председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович. –Со своей стороны профсоюзы стараются оказывать возможную помощь тем, кто находится в подобной непростой ситуации. В профсоюзных организациях на всех уровнях созданы "кассы взаимопомощи", из которых оказывается материальная поддержка людям. Кроме того, в случаях длительных экономических сложностей на тех или иных предприятиях профсоюзы совместно с социальными партнерами решают вопросы перетрудоустройства.Также особое внимание на пленуме столичного профсоюзного актива было уделено вопросам уровня и своевременности выплаты заработной платы, соблюдения трудового законодательства. Отдельная тема обсуждения – стабильность работы предприятий в условиях введения Евросоюзом санкций в отношении ряда организаций и призывов деструктивных сих к незаконным забастовкам., – подчеркнул Александр Щекович. –