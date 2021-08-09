Щекин: белорусы всегда желали для соседей добра и никогда никому не объявляли войну

Об этом заявил в эфире проекта «365 дней эволюции Беларуси» на «Альфа Радио» заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щекин.
- Белорусам предстоит еще многое пережить. Дальше легче не будет потому, что все те страны, которые пошли по пути отстаивания своего суверенитета, будут изгоями для коллективного Запада. Нам сейчас придется выдерживать множество ударов, но при этом быть спокойными, уравновешенными, без эмоций воспринимать все выпады, органично вписывать наши интересы в глобальную систему координат безопасности, международных отношений. Необходимо помнить, что соседей не выбирают, - подчеркивает кандидат философских наук.
Николай Щекин уверен, что рано или поздно прибалты, поляки, украинцы осознают пагубность своего пути развития и повернутся к нам лицом, поймут, что белорусы всегда желали для них добра и никогда никому не объявляли войну. Эксперт также высказался относительно гражданского общества нашей страны.
- Оно должно становиться более зрелым, образованным и мудрым. Общество должно научиться думать, анализировать и правильно делать выводы, без подсказок со стороны. Как нам жить на своей земле - подсказывать не надо. Надеюсь, гражданское общество, которое только начинает проявляться в своем понимании и осознании происходящего, сможет преодолеть те невзгоды, которые нам были искусственно навязаны, - резюмирует Николай Щекин.