Щекин: белорусы всегда желали для соседей добра и никогда никому не объявляли войну

- подчеркивает кандидат философских наук.Николай Щекин уверен, что рано или поздно прибалты, поляки, украинцы осознают пагубность своего пути развития и повернутся к нам лицом, поймут, что белорусы всегда желали для них добра и никогда никому не объявляли войну. Эксперт также высказался относительно гражданского общества нашей страны.- резюмирует Николай Щекин.