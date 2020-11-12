Заместитель директора по научной работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, профессор Юрий Шанько уверен: это не только его мнение, но и мысли большинства врачей.
– Мы не имеем морального права на забастовку. Об этом каждый из нас заявил персонально, когда получал диплом и давал клятву врача. Мы обязаны оказывать помощь всем – вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, политических убеждений. Если честно, меня возмущают сетования на то, как тяжело работать в условиях коронавируса. Когда врачи принимали присягу, то отдавали себе отчет, что придется работать в условиях чумы, холеры и других страшных инфекций. Достойный медик никогда не откажет в помощи, приедет в нерабочее время в самое далекое село, регион. Уверен, наши врачи никогда не будут участвовать в забастовках, им не позволят этого сделать моральные качества.
Фото: neuro.by
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Шанько: медики давали клятву помогать людям и готовы работать в самых тяжелых условиях
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