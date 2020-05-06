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Шанхайский Disneyland начнет принимать посетителей с 11 мая

Парк развлечений Disneyland в Шанхае, закрытый с конца января из-за пандемии коронавируса, с 11 мая снова начнет принимать посетителей, сообщили в администрации парка.


При этом будут соблюдаться ряд ограничений: поток посетителей будет ограничен, для посещения необходима предварительная регистрация в официальном приложении или на сайте.

Ранее в парке уже возобновили работу в ограниченном режиме некоторые сопутствующие объекты, включая гостиницы и фирменные магазины, пишет ТАСС. Посетители проходят санитарный контроль на входе, включая проверку температуры тела и регистрацию личных данных при помощи специального QR-кода.

На территории парка посетители сейчас обязаны носить защитную маску и соблюдать дистанцию внутри магазинов, в очередях и ресторанах.

Фото: shanghaidisneyresort

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