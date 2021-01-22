Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько сегодня встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в КНР.
«Во время встречи Владимир Норов подчеркнул, что Республика Беларусь как наблюдатель всегда отличалась активной позицией в деятельности ШОС, подключалась к различным механизмам и инициативам, способствовала их продвижению», –рассказали в белорусском посольстве.
Стороны обменялись мнениями по перспективам экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, достигли предметных договоренностей по обмену белорусским опытом в области создания благоприятных условий для международных перевозок и цифровизации, который может быть полезен государствам «семьи ШОС».
Юрий Сенько заверил в готовности Беларуси активно участвовать во всех сферах деятельности организации, придерживаться принципа «шанхайского духа», придающего ШОС исключительный характер на мировой арене.
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Шанхайская организация сотрудничества заинтересовалась опытом Беларуси в сфере международных перевозок и цифровизации
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