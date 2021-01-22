Шанхайская организация сотрудничества заинтересовалась опытом Беларуси в сфере международных перевозок и цифровизации

–рассказали в белорусском посольстве.Стороны обменялись мнениями по перспективам экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, достигли предметных договоренностей по обмену белорусским опытом в области создания благоприятных условий для международных перевозок и цифровизации, который может быть полезен государствам «семьи ШОС».Юрий Сенько заверил в готовности Беларуси активно участвовать во всех сферах деятельности организации, придерживаться принципа «шанхайского духа», придающего ШОС исключительный характер на мировой арене.