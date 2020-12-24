«Шахтер» победил «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

В предыдущих очных матчах текущего сезона команды строго чередовали победы с поражениями (3:1, 1:2, в овертайме, 2:0, 1:5). Выиграй сегодня гомельчане – и тенденция продолжилась бы. Но гости ее нарушили.«Шахтер» здорово начал игру и, как следствие, быстро захватил лидерство в две шайбы. Голами отметились Александр Жидких (2-я минута) и Илья Казнадей (8).Такое развитие событий не выбило «Гомель» из колеи – и во второй трети матча он усилиями Антона Елисеенко (26) и Александра Скоренова (33) восстановил статус-кво.В третьем периоде, который, как и два предыдущих, прошел в обоюдоострой борьбе, зрители заброшенных шайб не увидели.Но через 1 минуту и 18 секунд после начала овертайма Никита Ремезов поставил победную для «Шахтера» точку, благодаря чему эта команда закрепилась на втором месте в таблице, несколько увеличив отрыв от все того же «Гомеля».Также сегодня были сыграны еще три матча турнира. Молодечненское «Динамо» взяло верх над оршанским «Локомотивом» – 4:1. Столичная «Юность» сломила сопротивление жлобинского «Металлурга» – 2:0. А гродненский «Неман» разгромил «Могилев» – 5:0.Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Юность» – 71 очко (30 матчей), 2. «Шахтер» – 69 (31), 3. «Гомель» – 66 (31), 4. «Динамо» (Молодечно) – 58 (32), 5. «Неман» – 41 (31), 6. «Металлург» – 38 (32), 7. «Локомотив» – 17 (32), 8. «Могилев» – 15 (31).Действующим чемпионом страны является «Юность», которая в финале плей-офф минувшего розыгрыша победила «Шахтер» со счетом 4:1 в серии.