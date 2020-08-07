Съезд БСЖ рассмотрит вопросы этики и цифровизации СМИ

XIV съезд Белорусского союза журналистов пройдет в ноябре 2020 года. На нем будут обсуждены как новые тенденции в отечественной и мировой медийной среде, так и вопросы соответствия отечественных СМИ Глобальной хартии этики журналистов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Белорусского союза журналистов, главный редактор журнала «Журналист» Сергей Сверкунов.





Обсуждение Глобальной хартии этики журналистов, принятой в 2019 году на XXX Всемирном Конгрессе Международной федерации журналистов, БСЖ начал в июле 2020 года. Но еще в 1995 году на IX съезде Белорусского союза журналистов был принят Кодекс профессиональной этики журналиста, положения которого во многом перекликаются с содержанием хартии. Кроме того, предстоящий съезд БСЖ намерен уделить внимание вопросам цифровизации СМИ в Беларуси, отметил Сергей Сверкунов:

– Если республиканские СМИ ближе ко всему этому, у них и материальная соответствующая база имеется, то по региональной прессе порой в плане цифровизации есть вопросы.

Впрочем, вопросы эти решаемы. Доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики, куратор специальности «Журналистика (веб-журналистика)» БГУ Александр Градюшко пояснил:

– Мы на журфаке долгое время занимаемся региональными медиа, локальной прессой, а также альтернативными медиа, работающими в регионе. Это одно из приоритетных направлений наших исследований, и мы стараемся помогать региональным медиа в плане внедрения «цифры».