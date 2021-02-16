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Источник: Сельская газета
Сельская газета

На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах

Сеялки радуются... снегу

В прошлом году в эту пору в поле вышли многие хозяйства Брестской области. Вывозили и вносили органические удобрения, готовили почву под сев яровых культур, раньше обычного возобновили другие работы. Ровно год назад «СГ» готовила репортаж из кобринского ОАО «Стригово», которое в важную кампанию включилось одним из первых в регионе. Тогда техника, необходимая для посевной, была готова более чем на 95 процентов. 

Механизатор ОАО «Винец» Березовского района Александр ЖУКОВИЧ готовит технику к посевной. 

 Сегодня ситуация не хуже, хотя до выхода в поле, судя по прогнозам синоптиков, относительно далеко, — комментирует директор сельхозпредприятия Игорь Масько. — Однако готовность сельхозмашин на таком же высоком уровне. 10 февраля приступили к техосмотру тракторов и прицепов. Отремонтированы комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, машины для внесения органических и минеральных удобрений. Есть еще пару недель, чтобы завершить все запланированные работы. 

В «Стригово» более 40 тракторов, в том числе шесть энергонасыщенных. Именно на них ляжет основная нагрузка в период подготовки почвы и сева яровых культур. Эта техника уже в строю. В прошлом году она долго не покидала поля, поскольку благодаря теплой погоде в хозяйстве продолжали вносить минеральные и органические удобрения, пахать землю. Таким образом, обеспечили неплохой задел на весну. Сейчас активно пополняют запасы минеральных удобрений. Их накопили свыше 40 процентов от потребности. Такого объема, по расчетам специалистов, с лихвой хватит на сев ранних яровых зерновых культур, под которые отвели 900 гектаров. Часть туков на этих площадях внесли минувшей осенью. В планах также посеять тысячу гектаров кукурузы и 400 гектаров сахарной свеклы. Структура посевных площадей не претерпит серьезных изменений.

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А то, что в этом году на полях обилие снега, — бесспорный плюс, полагают в сельхозпредприятии. Много снега — много хлеба, гласит народная мудрость. 

На финишную прямую ремонта техники, которая потребуется на посевной, вышли и в ОАО «Винец» Березовского района. Когда мы приехали сюда, в ремонтных мастерских кипела работа. Кто-то занимался восстановлением узлов и деталей, кто-то — сборкой сельхозмашин, кто-то — покраской тракторов, готовя их к техосмотру. 

Заведующий автопарком Александр Аполенис рассказал, что автомобильная техника уже вся в строю: 

— У нас восемь грузовых МАЗов. Практически все они задействованы в перевозках в зимний период. Нужно доставлять силос, комбикорма и другие грузы, отправляться в командировки в разные регионы. Два автомобиля заняты на транспортировке запчастей. От оперативности их водителей во многом зависят темпы ремонта. 

Интересы работников своего хозяйства и аграриев всего района Александр Аполенис представлял на VI Всебелорусском народном собрании. Самые теплые слова авторитетный руководитель подразделения может подобрать к каждому из своих сотрудников. В прошлом году Александр Евстратов на МАЗе задавал тон на перевозке зерна, занял второе место в районном соревновании. В идеальном состоянии автомобили у Ивана Шуста, Виктора Побожного, Александра Чижа и других водителей. Таких работников в ОАО «Винец» ценят особо. 

Механизатора Александра Романовича застали за ремонтом посевного агрегата «Амазон», в котором он заканчивал менять сошники. 

Механизатор ОАО «Винец» Березовского района Александр РОМАНОВИЧ ремонтирует посевной агрегат.

— Насколько основательно переберешь каждую деталь, настолько надежно сеялка и послужит, — поделился собеседник. — В нашем коллективе железное правило: за ремонт своей техники каждый отвечает сам. Поэтому и заинтересован, чтобы она работала как часы. 

Кроме энергонасыщенного МТЗ-3522, комбинированного посевного агрегата, Александр Романович готовит к теплому сезону и другие машины, которыми сам же будет управлять. Летом пересядет за штурвал комбайна, чтобы убирать урожай. В севе, а также жатве участвует и его брат Сергей. Когда-то во время страды братья Романовичи трудились на одном комбайне, возвращались с «Дажынак» на автомобиле и с компьютером, победив в республиканском соревновании хлеборобов. Сейчас у каждого в помощниках сыновья. Словом, семейные экипажи по-прежнему задают тон в уборке. 

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Более 90 процентов тракторов, сеялок, плугов, культиваторов и других сельхозмашин в ОАО «Винец» стоят на линейке готовности. Главный инженер сельхозпредприятия Игорь Илютко отмечает, что энергонасыщенным тракторам серьезный ремонт не потребовался. Двигатель одного из МТЗ-3022 отправляли в капиталку в прошлом году. Вопросов с этой машиной нет. Для восстановления моторов МТЗ-82, МТЗ-1221 есть собственный цех, где трудится опытный мастер-наладчик Владимир Казак. Качество его работы безупречное. 

Чтобы уменьшить объемы ремонта, в хозяйстве приобретают новую технику. В минувшем году, к примеру, купили сеялку точного высева марки «Хорш», которую минувшей осенью опробовали в работе. Агрегатов к яровому севу достаточно, чтобы провести его качественно и быстро. 

Высокая готовность сельхозмашин в ОАО «Нарутовичи», УП «Борковское», ОАО «Спорово» и других сельхозпредприятиях Березовского района. Графики ремонта разработали заранее и строго их придерживаются. 

На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах. Начальник отдела механизации комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Дениюк рассказал, что только тракторов потребуется 6794 единицы, в том числе 1005 энергонасыщенных: 

— Готовность тракторов в хозяйствах области — свыше 90 процентов. Энергонасыщенной техники будет больше в сравнении с прошлым годом. Это важно, поскольку на нее ляжет основная нагрузка. В строю 91 процент комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и 89 процентов — посевных. Сев начнется несколько позже, чем в прошлые годы, а это значит, темпы сразу придется брать более высокие, чтобы уложиться в оптимальные агротехнические сроки. 

kurets@sb.by 

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Фото: Павел БОГУШ
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