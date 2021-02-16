На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах

Механизатор ОАО «Винец» Березовского района Александр ЖУКОВИЧ

готовит технику к посевной.

Механизатор ОАО «Винец» Березовского района Александр РОМАНОВИЧ ремонтирует посевной агрегат.

— комментируетВ «Стригово» более 40 тракторов, в том числе шесть энергонасыщенных. Именно на них ляжет основная нагрузка в период подготовки почвы и сева яровых культур. Эта техника уже в строю. В прошлом году она долго не покидала поля, поскольку благодаря теплой погоде в хозяйстве продолжали вносить минеральные и органические удобрения, пахать землю. Таким образом, обеспечили неплохой задел на весну. Сейчас активно пополняют запасы минеральных удобрений. Их накопили свыше 40 процентов от потребности. Такого объема, по расчетам специалистов, с лихвой хватит на сев ранних яровых зерновых культур, под которые отвели 900 гектаров. Часть туков на этих площадях внесли минувшей осенью. В планах также посеять тысячу гектаров кукурузы и 400 гектаров сахарной свеклы. Структура посевных площадей не претерпит серьезных изменений.А то, что в этом году на полях обилие снега, — бесспорный плюс, полагают в сельхозпредприятии. Много снега — много хлеба, гласит народная мудрость.На финишную прямую ремонта техники, которая потребуется на посевной, вышли и в ОАО «Винец» Березовского района. Когда мы приехали сюда, в ремонтных мастерских кипела работа. Кто-то занимался восстановлением узлов и деталей, кто-то — сборкой сельхозмашин, кто-то — покраской тракторов, готовя их к техосмотру.рассказал, что автомобильная техника уже вся в строю:Интересы работников своего хозяйства и аграриев всего района Александр Аполенис представлял на VI Всебелорусском народном собрании. Самые теплые слова авторитетный руководитель подразделения может подобрать к каждому из своих сотрудников. В прошлом году Александр Евстратов на МАЗе задавал тон на перевозке зерна, занял второе место в районном соревновании. В идеальном состоянии автомобили у Ивана Шуста, Виктора Побожного, Александра Чижа и других водителей. Таких работников в ОАО «Винец» ценят особо.Механизатора Александра Романовича застали за ремонтом посевного агрегата «Амазон», в котором он заканчивал менять сошники., — поделился собеседник.Кроме энергонасыщенного МТЗ-3522, комбинированного посевного агрегата, Александр Романович готовит к теплому сезону и другие машины, которыми сам же будет управлять. Летом пересядет за штурвал комбайна, чтобы убирать урожай. В севе, а также жатве участвует и его брат Сергей. Когда-то во время страды братья Романовичи трудились на одном комбайне, возвращались с «Дажынак» на автомобиле и с компьютером, победив в республиканском соревновании хлеборобов. Сейчас у каждого в помощниках сыновья. Словом, семейные экипажи по-прежнему задают тон в уборке.Более 90 процентов тракторов, сеялок, плугов, культиваторов и других сельхозмашин в ОАО «Винец» стоят на линейке готовности. Главный инженер сельхозпредприятия Игорь Илютко отмечает, что энергонасыщенным тракторам серьезный ремонт не потребовался. Двигатель одного из МТЗ-3022 отправляли в капиталку в прошлом году. Вопросов с этой машиной нет. Для восстановления моторов МТЗ-82, МТЗ-1221 есть собственный цех, где трудится опытный мастер-наладчик Владимир Казак. Качество его работы безупречное.Чтобы уменьшить объемы ремонта, в хозяйстве приобретают новую технику. В минувшем году, к примеру, купили сеялку точного высева марки «Хорш», которую минувшей осенью опробовали в работе. Агрегатов к яровому севу достаточно, чтобы провести его качественно и быстро.Высокая готовность сельхозмашин в ОАО «Нарутовичи», УП «Борковское», ОАО «Спорово» и других сельхозпредприятиях Березовского района. Графики ремонта разработали заранее и строго их придерживаются.На Брестчине в строю 90 процентов техники, которую планируют задействовать в весенних полевых работах.рассказал, что только тракторов потребуется 6794 единицы, в том числе 1005 энергонасыщенных: