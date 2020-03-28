Северная Македония вошла в НАТО

Министерство иностранных дел Северной Македонии

, - отметил Помпео., - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.. По версии Помпео, "двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя ответственность и преимущества членства" в альянсе.На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении в альянс республики. В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор был призван разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.