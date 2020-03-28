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Северная Македония вошла в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом США письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео, пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел Северной Македонии

"27 марта 2020 года США как депозитарий договора получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору, что сделало Северную Македонию 30-м союзником по НАТО. 30 марта флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО", - отметил Помпео.

"Вступление Северной Македонии в НАТО сегодня представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу, - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. - Членство Северной Македонии в НАТО будет способствовать большей интеграции, демократическим реформам, торговле, безопасности и стабильности во всем регионе". По версии Помпео, "двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы, необходимые для соответствия высоким стандартам НАТО, и принять на себя ответственность и преимущества членства" в альянсе.

На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении в альянс республики. В июне 2018 года главы МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Преспанское соглашение предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор был призван разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и Евросоюз. В середине февраля прошлого года Преспанское соглашение вступило в силу.
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Фото: РЕЙТЕР
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