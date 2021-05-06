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Сев сахарной свеклы выходит на финиш

План по этой культуре выполнен на 99 процентов. Осталось посеять менее тысячи гектаров лишь в Могилевской области. Отрадно отметить, что темпы работ опережают прошлогодние, хотя весна нынче запоздалая и холодная.


Семена всех яровых культур уже легли в почву на площади 1 миллион 598 тысяч гектаров – 64 процента задания. Год назад показатели составляли соответственно 2 миллиона 110 тысяч гектаров и 80 процентов.

В Гродненской области посеяно 83 процента ( в 2020-м – 91), Минской – 68 (87), Брестской – 65 (82), Могилевской – 60 (90),  Витебской – 58 (70), Гомельской – 53 (79).

В целом по стране яровой рапс уже занимает 90 процентов полей, лен-долгунец – 86, кукуруза в целом – 37, кукуруза на зерно – 81, картофель – 56.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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