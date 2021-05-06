Сев сахарной свеклы выходит на финиш

Семена всех яровых культур уже легли в почву на площади 1 миллион 598 тысяч гектаров – 64 процента задания. Год назад показатели составляли соответственно 2 миллиона 110 тысяч гектаров и 80 процентов.В Гродненской области посеяно 83 процента ( в 2020-м – 91), Минской – 68 (87), Брестской – 65 (82), Могилевской – 60 (90), Витебской – 58 (70), Гомельской – 53 (79).В целом по стране яровой рапс уже занимает 90 процентов полей, лен-долгунец – 86, кукуруза в целом – 37, кукуруза на зерно – 81, картофель – 56.